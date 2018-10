O CEO do Grupo Carrefour no Brasil, Noël Prioux, disse que o país precisa de um presidente que ‘fale com todo mundo e não exclua ninguém’. Ele anunciou hoje o projeto da rede para ampliar a presença de produtos orgânicos nas lojas brasileiras.

“Precisamos de um governo que possa falar com todo mundo, que tenha um projeto comum e não exclua ninguém nesse processo”, afirmou Prioux.

Segundo ele, o resultado das eleições presidenciais não afetará os planos de investimento do Carrefour no Brasil. A rede anunciou recentemente que pretende investir 1,8 bilhão de reais na ampliação de sua rede, com foco em lojas de atacarejo e supermercados de vizinhança.

“Podemos investir mais, menos não”, disse ele se referindo ao investimento previsto para o país. “Sabemos que o Brasil não é uma linha reta.”

Prioux afirmou que a taxa de câmbio também afeta as operações da rede no país, mas que é preciso confiar na política que será adotada.

Orgânicos

O Carrefour pretende dobrar até 2020 a participação de orgânicos no total de produtos frescos vendidos no país em relação ao desempenho de 2017. Para isso, a rede investiu no desenvolvimento de fornecedores para ampliar o portfólio de produtos de marca própria e fechou novas parcerias com produtores locais.

A expectativa inicial é que 50 lojas Carrefour de São Paulo tenham um corredor exclusivo de produtos orgânicos até o final do ano. Até 2019, todas elas contarão com essa oferta.

O executivo disse que as parcerias permitirão baratear o preço dos orgânicos vendidos nas lojas Carrefour.

O projeto faz parte de transformação global anunciado em janeiro, o Carrefour 2022, que pretende permitir que os clientes consumam alimentos de mais qualidade, seguros, produzidos com responsabilidade socioambiental e a preços justos.