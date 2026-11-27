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Fernando Haddad parabenizou Luiz Carlos Trabuco pelo comando da Fazenda no novo mandato de Lula. Após disputar o governo paulista, o petista recusou convites para voltar a Brasília e confirmou seu retorno como professor na USP. Entenda os bastidores da decisão e os novos rumos do ex-ministro.

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Fernando Haddad, que comandou a economia de 2023 a março deste ano, cumprimentou o futuro ministro da Fazenda, Luiz Carlos Trabuco, por meio de uma mensagem postada em seu perfil na rede social X. O presidente do conselho de administração do Bradesco aceitou, na tarde desta quinta-feira, 26, o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar a economia no quarto mandato do petista, que começa em 5 de janeiro, data de sua posse. Segundo Haddad, “o Brasil precisa seguir com um Ministério da Fazenda forte e que, com responsabilidade, mire o programa eleito pelas ruas na eleição mais vibrante de nossa história”.

O ex-ministro desejou “sorte e serenidade” ao seu sucessor. “São tempos desafiadores, mas essa agenda transforma, de fato, a vida das pessoas”, acrescentou, referindo-se à necessidade de equilibrar a ajuda aos mais pobres com a disciplina fiscal. “O Brasil só se desenvolve quando a luta pela redução de desigualdades, cuidado social e equilíbrio das contas andam de mãos dadas. ”

Haddad deixou o cargo para concorrer ao governo de São Paulo a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que precisava de um palanque forte no maior colégio eleitoral do país para melhorar suas chances de reeleição. Derrotado no primeiro turno pelo governador reeleito Tarcísio de Freitas, Haddad surpreendeu parte do governo e o próprio presidente ao avisar, nesta semana, que não desejava voltar à Esplanada dos Ministérios no quarto mandato do petista. Seu nome era cotado para uma série de postos — desde um regresso ao próprio Ministério da Fazenda até a chefia da Casa Civil.

Lula também o teria convidado para ocupar a Secretaria de Investimentos, um órgão que pode ser criado no futuro governo e que seria vinculado à Presidência da República. Na conversa, Haddad teria aconselhado o ex-chefe a desistir da ideia por entender que a nova pasta esvaziaria tanto a Fazenda quanto a Casa Civil.

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Agora, Haddad pretende retornar ao cargo de professor na Universidade de São Paulo (USP). A instituição, inclusive, já confirmou que ele voltará às salas de aula no primeiro semestre de 2027, lecionando uma disciplina na pós-graduação de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.