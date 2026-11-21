Com quase metade da capacidade de processamento instalada na América Latina, o Brasil tem condições de se tornar um polo global de data centers, avalia a revista britânica The Economist. A publicação aponta três vantagens para o país atrair investimentos no setor: a demanda de um mercado cada vez mais conectado, a oferta de eletricidade de fontes renováveis e a infraestrutura de cabos submarinos que liga o Nordeste a outros continentes. A expansão, porém, depende da capacidade de conectar novos empreendimentos à rede elétrica e pode esbarrar na disputa entre Estados Unidos e China pelo acesso aos chips mais avançados.

A revista cita como exemplo a expansão da empresa Ascenty em Vinhedo, no interior de São Paulo. O complexo de 61 megawatts (MW), o maior da América Latina, já tem um novo prédio em construção e pode ganhar outros dois. Os projetos representam uma aposta de 1,2 bilhão de dólares da empresa.

Parte da demanda vem dos próprios usuários latino-americanos. Segundo a Economist, a maior parte dos dados da região ainda é armazenada e processada nos Estados Unidos. O potencial brasileiro também passa por atender usuários de outros mercados. A Economist cita o projeto da ByteDance, dona do TikTok, para instalar um complexo de data centers no Nordeste, com investimento que pode chegar a 39 bilhões de dólares. A conexão por cabos submarinos com a Europa e a África seria um dos atrativos para a empresa chinesa. Já para o treinamento de modelos de inteligência artificial, em que a proximidade com o usuário final pesa menos, o Brasil disputa investimentos com destinos como o Canadá, os países nórdicos e o Oriente Médio.

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A oferta de eletricidade renovável é uma vantagem brasileira, mas os locais mais bem conectados à internet nem sempre coincidem com aqueles onde há energia disponível para grandes projetos. A revista aponta a demora na conexão à rede elétrica e a complexidade do licenciamento como obstáculos. Também registra protestos pontuais contra novos empreendimentos na América Latina, um sinal de que a reação das comunidades pode ganhar peso à medida que os projetos avançam.

A disputa tecnológica entre Washington e Pequim acrescenta um risco. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou em 16 de novembro que data centers brasileiros precisariam de licença para importar os semicondutores mais avançados. A medida reflete, na leitura da revista, o receio americano de que empresas chinesas usem infraestrutura instalada no Brasil para treinar remotamente modelos de inteligência artificial com chips sujeitos a controles de exportação.