ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Brasil pode entrar em “recessão muito grave” se dinâmica econômica continuar, diz chairman da Abril

Segundo Carvalho, o cenário econômico é marcado por uma sequência de crises empresariais

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 21h59
Homem barbudo de óculos e terno escuro discursa em púlpito preto com microfones, ao lado de um telão exibindo Veja Negócios TOP 30 2026 Melhores Empresas do Brasil
Para Carvalho, o próximo governo terá de lidar com o controle da inflação como um dos principais desafios (Marcio Juliboni/VEJA)
Continua após publicidade
Brasil pode entrar em “recessão muito grave” se dinâmica econômica continuar, diz chairman da Abril Priorizar nos meus resultados Google

O Brasil pode entrar em uma “recessão muito grave” caso a atual dinâmica econômica se mantenha nos próximos quatro anos, afirmou Fabio Carvalho, chairman e publisher da Abril. A fala foi proferida durante a cerimônia premiação do prêmio VEJA NEGÓCIOS TOP30 nesta segunda-feira, 24.

Durante discurso, Carvalho avaliou que o próximo presidente da República terá dois grandes imperativos: enfrentar a situação econômica doméstica e definir a posição do país diante das mudanças geopolíticas e tecnológicas no mundo.

Segundo Carvalho, o cenário econômico é marcado por uma sequência de crises empresariais e por um ciclo de juros elevados que, em sua avaliação, não foi acompanhado pelo processo esperado de desaceleração do consumo. Ele atribuiu parte desse quadro ao aumento dos gastos públicos.

“Então, quando a gente olha mais quatro anos para frente, se essa for a dinâmica, realmente vai ficar… O Brasil está numa situação de recessão muito grave”, afirmou.

Siga
Continua após a publicidade

Para Carvalho, o próximo governo terá de lidar com o controle da inflação como um dos principais desafios. Ele avaliou que a política monetária continuará condicionada à dinâmica inflacionária e defendeu que o próximo presidente dê atenção às condições necessárias para controlar os preços.

O segundo grande desafio, segundo o publisher da Abril, está relacionado ao cenário internacional. Carvalho afirmou que o mundo caminha novamente para uma organização bipolar, não apenas sob a ótica militar e geopolítica, mas também em torno do desenvolvimento tecnológico, especialmente da inteligência artificial.

Continua após a publicidade

Na avaliação dele, dois grandes blocos estão se consolidando: um liderado pela China e outro pelos Estados Unidos. Nesse contexto, Carvalho disse que o Brasil precisará definir como se posicionar para garantir acesso à tecnologia.

“O crescimento econômico do Brasil depende disso”, afirmou.

Continua após a publicidade

Carvalho ressaltou que o país não necessariamente precisa desenvolver sua própria tecnologia de inteligência artificial, mas deve assegurar que cidadãos e empresas brasileiras tenham acesso a essas ferramentas. Ele também citou oportunidades para o Brasil participar da cadeia produtiva ligada à inteligência artificial, envolvendo áreas como terras raras, data centers e energia.

Para o chairman da Abril, a definição da posição brasileira nesse novo cenário internacional será uma responsabilidade do próximo presidente. Ele afirmou ainda que os dois desafios — a situação econômica e o acesso à tecnologia — deveriam ultrapassar as barreiras ideológicas.

Continua após a publicidade

“Então, eu acredito, nós da Veja, a gente acredita que esses dois imperativos, eles transcendem, deveriam transcender barreiras ideológicas. Eles se impõem”, conclui Carvalho.

Publicidade
TAGS:
Economia
Juros
Recuperação
Selic
TOP30: As Melhores Empresas do Brasil
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).