Brasil passa a aceitar visto eletrônico de turistas dos EUA

O governo brasileiro passa a facilitar a partir desta quinta-feira a emissão de vistos para turistas americanos. É que todo o processo de solicitação poderá ser feito a partir de agora pela internet. Com isso, o prazo de concessão, desde a apresentação de documentos até a liberação da entrada, cai de 90 dias para 72 horas.

De acordo com as últimas estatísticas, mais de 570 mil turistas dos Estados Unidos escolhem o Brasil como destino turístico, injetando 710,5 milhões de dólares na economia do país por ano. Os americanos são o segundo maior mercado emissor de turistas para o Brasil, atrás apenas da Argentina.

De acordo com dados da Organização Mundial do Turismo (OMT), medidas de facilitação de entrada dos turistas incrementam em até 25% o fluxo entre os destinos beneficiados. Pelas projeções do Ministério do Turismo, os visitantes americanos gastarão 177,6 milhões de dólares a mais na economia brasileira.

Hoje, o Brasil é o destino de apenas 0,7% dos mais de 75 milhões de turistas americanos que viajam pelo mundo. O ministro do Turismo, Marx Beltrão, diz que entre o Brasil e os EUA estão todas as praias do Caribe. “Se queremos competir pelo turista internacional, temos de acabar com a burocracia e estender um tapete vermelho para ele optar pelos nossos destinos”, afirmou em nota.

A concessão eletrônica vale para vistos de turismo de lazer e de negócios. Ou seja, não inclui as modalidades de trabalho ou de estudante.

Além dos Estados Unidos, outros três países foram beneficiados com a implantação do visto eletrônico: Austrália, Canadá e Japão.