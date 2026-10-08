Brasil lidera crescimento de viagens corporativas entre maiores mercados do mundo

O Brasil deve registrar o maior crescimento nos gastos com viagens corporativas entre os 15 principais mercados do mundo em 2026. A projeção é de uma alta de 13,8% neste ano, com despesas que devem alcançar 35,8 bilhões de dólares, ante 31,5 bilhões de dólares em 2025. Os dados são da 18ª edição do GBTA Business Travel Index, relatório da Global Business Travel Association (GBTA), divulgado em parceria com a Visa.

O avanço brasileiro supera o de países como Austrália, com crescimento estimado de 11,5%, Coreia do Sul (11,3%), Turquia (10,9%) e Japão (10%). O levantamento considera os gastos de empresas com viagens de negócios, incluindo deslocamentos relacionados às atividades corporativas.

O desempenho do Brasil também acompanha a expansão do mercado latino-americano, que deve crescer 11,7% em 2026, acima da média mundial de 7,2%. Segundo o relatório, a posição brasileira como exportador de energia e a melhora das condições econômicas na Argentina estão entre os fatores que ajudam a impulsionar a atividade na região.

O estudo aponta ainda que o aumento dos investimentos empresariais, a digitalização e o desenvolvimento de infraestrutura estão ampliando a demanda por deslocamentos profissionais em diferentes países. Projetos relacionados à inteligência artificial, à indústria de semicondutores e à reorganização das cadeias de suprimentos também contribuem para estimular viagens ligadas a serviços de consultoria.

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Em escala global, os gastos com viagens corporativas devem atingir 1,71 trilhão de dólares neste ano. A expectativa é que o mercado alcance a marca de 2 trilhões de dólares até 2030, impulsionado pela expansão das atividades empresariais e pela retomada dos investimentos em diferentes regiões.

Pagamentos ainda são desafio para empresas

Apesar do crescimento projetado, o setor enfrenta desafios relacionados à administração das despesas de viagem. Entre eles estão o controle dos pagamentos, a prestação de contas e a integração das informações financeiras das empresas. “Há uma grande oportunidade para digitalizar os pagamentos e os processos desse mercado. Podemos contribuir com soluções como plataformas unificadas de gestão financeira e, sobretudo, cartões corporativos, tornando os pagamentos das viagens dos funcionários mais fluidos, transparentes e seguros”, afirma Marcela Pinori, vice-presidente de Soluções Comerciais da Visa do Brasil.

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A digitalização dessas operações permite às empresas acompanhar os gastos realizados pelos funcionários, automatizar a conciliação de pagamentos e ampliar o controle sobre os recursos destinados às viagens. O movimento ganha relevância à medida que aumenta o volume de deslocamentos corporativos e, consequentemente, a necessidade de administrar essas despesas.

O levantamento da GBTA foi elaborado pela consultoria Rockport Analytics e considera tendências de gastos com viagens corporativas em 44 setores econômicos e 72 países, analisadas ao longo de mais de duas décadas. A pesquisa também ouviu mais de 4.700 viajantes corporativos em 66 países.