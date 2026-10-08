ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Brasil lidera crescimento de viagens corporativas entre maiores mercados do mundo

Gastos com viagens de negócios devem aumentar 13,8% em 2026 e alcançar 35,8 bilhões de dólares, segundo levantamento da GBTA em parceria com a Visa

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 09h00 | Atualizado em 8 out 2026, 10h49
Jato executivo branco com detalhes azuis e cinzas, voando sobre um oceano azul escuro, visto de cima e ligeiramente de lado
 (Air Charter Service/Reprodução)
Continua após publicidade
Brasil lidera crescimento de viagens corporativas entre maiores mercados do mundo Priorize VEJA no Google

O Brasil deve registrar o maior crescimento nos gastos com viagens corporativas entre os 15 principais mercados do mundo em 2026. A projeção é de uma alta de 13,8% neste ano, com despesas que devem alcançar 35,8 bilhões de dólares, ante 31,5 bilhões de dólares em 2025. Os dados são da 18ª edição do GBTA Business Travel Index, relatório da Global Business Travel Association (GBTA), divulgado em parceria com a Visa.

O avanço brasileiro supera o de países como Austrália, com crescimento estimado de 11,5%, Coreia do Sul (11,3%), Turquia (10,9%) e Japão (10%). O levantamento considera os gastos de empresas com viagens de negócios, incluindo deslocamentos relacionados às atividades corporativas.

O desempenho do Brasil também acompanha a expansão do mercado latino-americano, que deve crescer 11,7% em 2026, acima da média mundial de 7,2%. Segundo o relatório, a posição brasileira como exportador de energia e a melhora das condições econômicas na Argentina estão entre os fatores que ajudam a impulsionar a atividade na região.

O estudo aponta ainda que o aumento dos investimentos empresariais, a digitalização e o desenvolvimento de infraestrutura estão ampliando a demanda por deslocamentos profissionais em diferentes países. Projetos relacionados à inteligência artificial, à indústria de semicondutores e à reorganização das cadeias de suprimentos também contribuem para estimular viagens ligadas a serviços de consultoria.

Siga
Continua após a publicidade

Em escala global, os gastos com viagens corporativas devem atingir 1,71 trilhão de dólares neste ano. A expectativa é que o mercado alcance a marca de 2 trilhões de dólares até 2030, impulsionado pela expansão das atividades empresariais e pela retomada dos investimentos em diferentes regiões.

Pagamentos ainda são desafio para empresas

Apesar do crescimento projetado, o setor enfrenta desafios relacionados à administração das despesas de viagem. Entre eles estão o controle dos pagamentos, a prestação de contas e a integração das informações financeiras das empresas. “Há uma grande oportunidade para digitalizar os pagamentos e os processos desse mercado. Podemos contribuir com soluções como plataformas unificadas de gestão financeira e, sobretudo, cartões corporativos, tornando os pagamentos das viagens dos funcionários mais fluidos, transparentes e seguros”, afirma Marcela Pinori, vice-presidente de Soluções Comerciais da Visa do Brasil.

Continua após a publicidade

A digitalização dessas operações permite às empresas acompanhar os gastos realizados pelos funcionários, automatizar a conciliação de pagamentos e ampliar o controle sobre os recursos destinados às viagens. O movimento ganha relevância à medida que aumenta o volume de deslocamentos corporativos e, consequentemente, a necessidade de administrar essas despesas.

O levantamento da GBTA foi elaborado pela consultoria Rockport Analytics e considera tendências de gastos com viagens corporativas em 44 setores econômicos e 72 países, analisadas ao longo de mais de duas décadas. A pesquisa também ouviu mais de 4.700 viajantes corporativos em 66 países.

Publicidade
TAGS:
Cartão de Crédito
Economia
Viagens
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).