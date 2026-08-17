ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Brasil ficou caro antes de ficar rico, diz Geraldo Alckmin

Vice de Lula aponta possíveis ganhos com a industrialização brasileira

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 11h40 | Atualizado em 17 ago 2026, 12h15
Geraldo Alckmin
"Ficamos caro antes de ficarmos ricos”, afirmou Alckmin durante a 27ª conferência do Santander Brasil (Valter Campanato/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Brasil ficou caro antes de ficar rico, diz Geraldo Alckmin Priorizar nos meus resultados Google

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que o Brasil passou por um processo de desindustrialização antes de alcançar um nível de riqueza que justificasse a migração da indústria para outros países. Segundo ele, o país “ficou caro antes de ficar rico”, o que prejudicou a competitividade da indústria brasileira.

“Quando você fica rico, desindustrializa. Só que nós desindustrializamos antes de ficar rico. Porque o Brasil ficou caro antes de ficar rico”, afirmou Alckmin durante a 27ª conferência do Santander Brasil.

Para o vice-presidente, a indústria é fundamental para que o Brasil consiga elevar sua renda, justamente por agregar valor aos produtos. Ele citou como exemplo a diferença entre uma matéria-prima e um produto industrializado de alta tecnologia.

Siga

“Quanto custa um quilo de carne de porco? Cerca de 25 reais um quilo de carne de porco. Quanto custa uma válvula aórtica? Por volta de 70 mil reais. Tecnologia e indústria. Pega um produto que custa 25 reais um quilo, um pedacinho dele vira 70 mil reais”, disse.

Continua após a publicidade

Alckmin defendeu, portanto, a recuperação da indústria brasileira com foco em tecnologia e maior agregação de valor. “É fundamental para a gente passar diretamente para a renda mais alta, recuperar a indústria e investir em tecnologia”, afirmou.

Na avaliação do vice-presidente, essa estratégia passa por seis áreas consideradas prioritárias: agroindústria, complexo industrial da saúde, cidades, indústria digital, transição ecológica e defesa e aeronáutica.

Continua após a publicidade

No caso do agronegócio, Alckmin defendeu que o país deixe de exportar apenas produtos básicos e passe a industrializar mais a produção. “Em vez de eu exportar o porco, eu faço [… ] salsicha. [… ] Em vez de exportar o frango, eu faço empanado de frango”, afirmou. Para ele, a transformação da matéria-prima em produtos industrializados é uma forma de gerar empregos e aumentar o valor das exportações.

O vice-presidente também relacionou a retomada industrial às condições macroeconômicas. Segundo ele, é necessário reduzir os juros para permitir que os investimentos produtivos avancem. “É preciso fazer uma macroeconomia que faça a redução da taxa de juros, e nós temos todas as condições de retomar uma grande atividade industrial no Brasil”, afirmou.

Continua após a publicidade

Alckmin ainda destacou a reforma tributária como uma das medidas capazes de melhorar a competitividade da indústria brasileira. Segundo ele, a mudança deve simplificar o sistema, reduzir a judicialização e desonerar investimentos e exportações.

Publicidade
TAGS:
Brasil
Economia
Empresa
Geraldo Alckmin
Indústria
Mercado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 24,99/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).