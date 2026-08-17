Brasil ficou caro antes de ficar rico, diz Geraldo Alckmin

Ler Resumo





Geraldo Alckmin critica a desindustrialização precoce do Brasil, que “ficou caro antes de ficar rico”, e defende a recuperação do setor com foco em tecnologia e agregação de valor. Ele aponta seis áreas prioritárias, como agroindústria e saúde, e ressalta a importância da redução dos juros e da reforma tributária para impulsionar a competição e a renda.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que o Brasil passou por um processo de desindustrialização antes de alcançar um nível de riqueza que justificasse a migração da indústria para outros países. Segundo ele, o país “ficou caro antes de ficar rico”, o que prejudicou a competitividade da indústria brasileira.

“Quando você fica rico, desindustrializa. Só que nós desindustrializamos antes de ficar rico. Porque o Brasil ficou caro antes de ficar rico”, afirmou Alckmin durante a 27ª conferência do Santander Brasil.

Para o vice-presidente, a indústria é fundamental para que o Brasil consiga elevar sua renda, justamente por agregar valor aos produtos. Ele citou como exemplo a diferença entre uma matéria-prima e um produto industrializado de alta tecnologia.

“Quanto custa um quilo de carne de porco? Cerca de 25 reais um quilo de carne de porco. Quanto custa uma válvula aórtica? Por volta de 70 mil reais. Tecnologia e indústria. Pega um produto que custa 25 reais um quilo, um pedacinho dele vira 70 mil reais”, disse.

Continua após a publicidade

Alckmin defendeu, portanto, a recuperação da indústria brasileira com foco em tecnologia e maior agregação de valor. “É fundamental para a gente passar diretamente para a renda mais alta, recuperar a indústria e investir em tecnologia”, afirmou.

Na avaliação do vice-presidente, essa estratégia passa por seis áreas consideradas prioritárias: agroindústria, complexo industrial da saúde, cidades, indústria digital, transição ecológica e defesa e aeronáutica.

Continua após a publicidade

No caso do agronegócio, Alckmin defendeu que o país deixe de exportar apenas produtos básicos e passe a industrializar mais a produção. “Em vez de eu exportar o porco, eu faço [… ] salsicha. [… ] Em vez de exportar o frango, eu faço empanado de frango”, afirmou. Para ele, a transformação da matéria-prima em produtos industrializados é uma forma de gerar empregos e aumentar o valor das exportações.

O vice-presidente também relacionou a retomada industrial às condições macroeconômicas. Segundo ele, é necessário reduzir os juros para permitir que os investimentos produtivos avancem. “É preciso fazer uma macroeconomia que faça a redução da taxa de juros, e nós temos todas as condições de retomar uma grande atividade industrial no Brasil”, afirmou.

Continua após a publicidade

Alckmin ainda destacou a reforma tributária como uma das medidas capazes de melhorar a competitividade da indústria brasileira. Segundo ele, a mudança deve simplificar o sistema, reduzir a judicialização e desonerar investimentos e exportações.