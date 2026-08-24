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Brasil fica atrás em análise de programas de residência para investidores estrangeiros

País ficou em sétimo lugar, em 11 países da América Latina, em estudo elaborado por consultoria

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 08h01 | Atualizado em 24 ago 2026, 09h40
Página de jornal com cotações de bolsas de valores globais, incluindo S&P/TSX do Canadá, Dow Jones dos EUA e Bovespa do Brasil, com números em preto, verde e vermelho indicando variações percentuais
Movimento de bolsas pelo mundo (Markus Spiske/Pexels/Reprodução)
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Brasil fica atrás em análise de programas de residência para investidores estrangeiros Priorizar nos meus resultados Google

O Brasil ficou em sétimo lugar, entre 11 países da América Latina, em uma análise sobre os programas de residência para investidores oferecidos por cada país, como o Golden Visa.

O Panamá lidera a lista, seguido pelo Paraguai e pela República Dominicana. O Chile ficou na última posição.

Os números estão no relatório “Programas de Migração por Investimento na América Latina: Uma Análise Comparativa”, um levantamento conduzido pela consultoria internacional Global Citizen Solutions, especializada em mobilidade global e migração por residência.

Foram analisados quatro quesitos em cada iniciativa: velocidade de processamento, atratividade fiscal, flexibilidade de investimento e liberdade de presença.

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A exigência de investimentos para acessar o programa brasileiro foi considerada baixa: 30. 000 dólares em inovação e tecnologia, 100. 000 em constituição de empresas ou 125. 000 no setor imobiliário.

Já o Uruguai exige 2 milhões de dólares para benefício fiscal total, e o Panamá requer a partir de 300 mil em imóveis.

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Além disso, o Brasil exige 30 dias de permanência física por ano durante a residência temporária, um contraste frente aos 180 dias requeridos por Colômbia e Chile.

No ano passado, o Brasil concentrou 40% de todo o Investimento Estrangeiro Direto (IED) destinado à América Latina em 2025, o equivalente a 77,67 bilhões de dólares.

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Entre os aportes mais expressivos mapeados, está o feito pela Microsoft, que destinou 2,7 bilhões de reais para infraestrutura de nuvem e inteligência artificial no Brasil.

O mercado de Fusões e Aquisições (M&A) também apresentou dinamismo, com mais de 1. 800 transações que movimentaram cerca de 58 bilhões de dólares.

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O Brasil abriga hoje 386 mil milionários (em dólares), a maior concentração de indivíduos de alto patrimônio (HNWI) da América Latina.

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