Brasil está entre os países com maior número de desempregados do mundo

Apesar de o Brasil estar apresentando queda na taxa de desemprego nos últimos meses, ainda assim o número de pessoas buscando uma colocação preocupa: são aproximadamente 13,7 milhões de brasileiros, uma taxa de 13,2%, dobro da média mundial e a pior entre os países do G20. Os dados posicionam o Brasil na 4ª posição dos países com maior número de desempregados entre 44 países, segundo levantamento da Austin Rating, agência de classificação de risco, perdendo apenas para Costa Rica (15,2%), Espanha (14,6%) e Grécia (13,8%).

Antes da pandemia, a taxa de desemprego se mantinha abaixo de 12%, mas saltou no último ano e chegou em 14,7% no primeiro trimestre deste ano. A tendência de queda na taxa passou a ser observada a partir do segundo trimestre deste ano, batendo os atuais 13,2%, segundo a última pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Porém, a recuperação do mercado de trabalho está atrelada a criação de vagas que exigem menor qualificação e, por consequência, menores salários. A renda média do trabalhador recuou 10,2% em um ano, segundo o IBGE, ficando em 2.489 reais, queda mais acentuadas da série histórica. A queda na renda preocupa em um momento de inflação alta, que se reflete em menor poder de compra das famílias.

Além disso, a piora do cenário interno com as incertezas fiscais que estão gerando maiores pressões inflacionárias e deteriorando as expectativas econômicas. A escalada nos preços chegaram agora, pela primeira vez, em dois dígitos, com a previsão de o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerrar o ano em 10,12%, segundo o Boletim Focus, divulgados nesta segunda-feira, 22. Com a deterioração das condições econômicas, o mercado também revisou para baixo o Produto Interno Bruto (PIB), chegando próximo a zero em 2022, em 0,70%. Há um mês, os analistas previam um crescimento de 1,4%. Para efeitos de comparação, a média mundial para o crescimento é de 5,5% a 6% em 2021, e 4,5% e 5% para o próximo ano, segundo projeções da OCDE e do Fundo Monetário internacional (FMI). Inclusive as estimativas do PIB do Brasil para 2022 é a pior entre as economias dos G20.

A retomada econômica é fundamental para a geração de empregos, mas com a economia desaquecida pela alta da Selic – em 9,25% devendo atingir dois dígitos em 2022 – e o crescimento estagnado, a recuperação do mercado de trabalho se torna mais desafiadora. Devido à conjuntura interna, bancos e a própria Austin Rating estimam que o Brasil ainda deve manter a taxa de desemprego alta. Para o FMI, o Brasil deve encerrar o ano com uma taxa de 13,8% em 2021, acima dos atuais 13,2%, revertendo a tendência de queda observada nos últimos meses. A Austin prevê um aumento ainda maior na taxa, de 14% em 2021 e de 13,5% em 2022. O banco Itaú mostra uma projeção um pouco mais otimista, apostando na tendência de queda, 13,1% em 2021, e de 12,9% no próximo ano.