Brasil envelhece e terá de depender de produtividade para sustentar crescimento, diz Moody’s

O envelhecimento da população brasileira vai reduzir a oferta de trabalhadores, alterar os padrões de consumo e aumentar a pressão sobre Previdência e saúde nas próximas décadas.

O cenário exigirá ganhos de produtividade cada vez maiores para sustentar o crescimento econômico, segundo relatório divulgado pela Moody’s Ratings.

O Brasil está entre os países de renda média que envelhecem mais rapidamente.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a parcela da população com 60 anos ou mais quase dobrou entre 2000 e 2023, passando de 8,7% para 15,6%. Em números absolutos, o contingente de idosos saltou de 15,2 milhões para 33 milhões.

A mudança deve se acelerar. Pelas projeções mais recentes do IBGE, 37,8% da população brasileira terá 60 anos ou mais em 2070, o equivalente a 75,3 milhões de pessoas.

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A idade média da população, que era de 28,3 anos em 2000 e chegou a 35,5 anos em 2023, deve alcançar 48,4 anos em 2070.

Menos trabalhadores

A transformação ocorre principalmente por causa da queda da fecundidade. O número médio de filhos por mulher caiu de 2,32 em 2000 para 1,57 em 2023, abaixo do nível de reposição populacional, de aproximadamente 2,1 filhos por mulher. O IBGE projeta que a taxa chegará a 1,44 em 2041, antes de uma pequena recuperação nos anos seguintes.

O efeito acumulado será uma população menor e mais velha. O IBGE estima que o número de habitantes do país atingirá o pico de 220,4 milhões em 2041. Depois disso, começará a diminuir, chegando a cerca de 199,2 milhões em 2070.

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A mudança demográfica afeta diretamente o mercado de trabalho. À medida que as gerações mais numerosas se aposentam e entram no mercado coortes menores, haverá menos pessoas em idade ativa para sustentar a produção e financiar despesas públicas.

É justamente esse mecanismo que a Moody’s coloca no centro da análise. Segundo a agência, o crescimento populacional foi durante décadas uma fonte de expansão da força de trabalho, de formação de famílias e de demanda por bens e serviços. Com a inversão dessa tendência, a produtividade passa a ter um peso maior para determinar o ritmo de crescimento econômico.

No Brasil, a população em idade ativa já entrou em uma trajetória de redução. Um documento do Ministério da Previdência baseado nas projeções do IBGE estima que o contingente de pessoas entre 16 e 59 anos deve atingir o pico de 134,6 milhões em 2034 e cair para 98,4 milhões em 2070.

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Pressão sobre Previdência e saúde

O envelhecimento também muda a relação entre contribuintes e beneficiários dos sistemas públicos. Com uma parcela maior da população aposentada e uma parcela menor em idade de trabalhar, as despesas com Previdência tendem a crescer em relação à capacidade de arrecadação.

O Banco Mundial aponta que o envelhecimento brasileiro ocorre em ritmo acelerado e que, até o início da década de 2050, a taxa de dependência do país deverá se aproximar da observada em países europeus. O organismo também destaca que o número de aposentados do Regime Geral de Previdência Social tende a crescer enquanto diminui o contingente de contribuintes.

O impacto não se limita à Previdência. Uma população mais velha tende a demandar mais serviços de saúde e cuidados de longa duração. Ao mesmo tempo, diminui a demanda associada à formação de novas famílias, como educação infantil, enquanto crescem mercados relacionados à saúde, assistência, moradia adaptada e gestão de patrimônio.

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Para a Moody’s, essas mudanças começam a produzir efeitos econômicos antes mesmo de a população total entrar em declínio. A combinação de menos trabalhadores e mais aposentados aumenta a pressão sobre as contas públicas, enquanto a redução do número de famílias pode limitar o crescimento da demanda.

Consumo também muda

O envelhecimento não significa apenas uma economia com menos trabalhadores. Ele também modifica o perfil do consumidor.

Segundo a Moody’s, famílias mais velhas tendem a gastar de maneira diferente das mais jovens, com maior peso para saúde, aposentadoria, serviços financeiros e moradias adaptadas. Em contrapartida, setores relacionados à formação de famílias e ao consumo de bens associados a faixas etárias mais jovens podem enfrentar uma demanda menor.

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No Brasil, a transformação já pode ser observada no tamanho das famílias e na estrutura etária. A queda da fecundidade e o aumento da expectativa de vida alteram gradualmente a composição dos domicílios e a distribuição do consumo.

A expectativa de vida ao nascer, que era de 71,1 anos em 2000, chegou a 76,4 anos em 2023 e deve alcançar 83,9 anos em 2070, segundo o IBGE.

Produtividade ganha importância

Com menos trabalhadores disponíveis, uma das principais formas de preservar o crescimento é aumentar a produção por trabalhador. A Moody’s cita automação, inteligência artificial, qualificação profissional e investimentos em capital humano entre os mecanismos capazes de compensar parte da redução da força de trabalho.

A imigração também pode ampliar a oferta de trabalhadores em países com baixa fecundidade, embora tenha efeito limitado sobre o envelhecimento no longo prazo.

Outra possibilidade é aumentar a participação de grupos que ainda têm menor presença no mercado de trabalho ou prolongar a permanência das pessoas na atividade profissional.

No caso brasileiro, o espaço para esse ajuste dependerá da evolução da participação feminina, da qualificação da mão de obra, da idade efetiva de aposentadoria e da capacidade de incorporar tecnologia à produção.

O desafio, segundo a Moody’s, é que nenhuma dessas medidas elimina a mudança demográfica. A tecnologia pode permitir que uma economia produza mais com menos trabalhadores, mas não substitui integralmente a redução do número de consumidores e famílias.

Para o Brasil, a questão demográfica deixa de ser um problema distante. O país ainda terá crescimento populacional nos próximos 15 anos, mas já atravessa uma mudança profunda na composição de sua população.

A combinação de fecundidade abaixo do nível de reposição, aumento da longevidade e redução futura da população em idade ativa tende a colocar produtividade, Previdência, saúde e adaptação do mercado de trabalho no centro da agenda econômica.