Ler Resumo





Apesar do salto na geração solar e eólica, o Brasil descarta eletricidade limpa por falta de linhas de transmissão e armazenamento. Com usinas limitadas e tarifas em alta, o país busca soluções em leilões de baterias e expansão da rede para transformar sol e vento em alívio no bolso.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Sol e vento em abundância pareciam ser a receita certa para uma conta de luz mais baixa. Nos últimos anos, o Brasil multiplicou seus parques solares e eólicos, mas os consumidores continuam a enfrentar aumentos nas tarifas. Para entender esse contrassenso, é preciso acompanhar o caminho da eletricidade até chegar às casas e às empresas. Além de uma rede capaz de transportá-la, o sistema precisa equilibrar, a cada momento, a energia produzida e a consumida. A expansão das usinas, porém, avançou mais depressa do que a capacidade de aproveitar essa produção. Em determinados horários, sobra eletricidade diante da demanda. Em outros, as limitações da rede impedem que ela chegue a quem poderia consu­mi-la. Nessas situações, as usinas recebem a ordem de gerar menos. Esses cortes, conhecidos no setor como curtailment, atingiram uma parcela expressiva da produção que o país poderia aproveitar. No primeiro semestre de 2026, foram perdidos 22% da geração solar potencial das grandes usinas e 17% da eólica, segundo a BloombergNEF, divisão de pesquisa em energia da agência de notícias Bloomberg. No ano anterior, o Brasil já havia liderado o ranking de cortes de energia renovável entre os mercados analisados.

Os cortes comprometem o retorno dos empreendimentos e desestimulam novos projetos. “Um parque pode ter excelente recurso eólico, tecnologia competitiva e estar disponível para operar, mas sofrer restrições para entregar sua energia”, diz Eduar­do Ricotta, executivo-chefe da Vestas América Latina, fabricante de turbinas eólicas. “Quando esse risco cresce e seu tratamento é incerto, o financiamento se torna mais difícil e decisões de investimento podem ser postergadas.” O descompasso entre geração e consumo fica mais claro ao longo do dia. Nas horas de sol forte, os painéis podem produzir mais eletricidade do que os consumidores precisam naquele momento. Ao entardecer, a situação se inverte: a geração solar diminui até cessar, mas casas e empresas continuam a consumir energia, que precisa vir de outras fontes. Por isso, ampliar o número de usinas não basta para garantir o abastecimento em todos os horários.

A localização dos empreendimentos acrescenta outra dificuldade. Parte da energia produzida no Nordeste precisa percorrer longas distâncias até os grandes centros consumidores, respeitando os limites das linhas de transmissão. Mesmo onde há espaço na rede, porém, ampliar o transporte não resolve a sobra de geração sem consumo correspondente. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) também precisa manter recursos capazes de responder rapidamente às oscilações e preservar a estabilidade do abastecimento. Por isso, a solução exige mais do que construir usinas e linhas. É necessário armazenar parte da produção e garantir oferta nos momentos em que o sol e o vento não bastam. “Você não pode olhar só para a energia gerada”, afirma Vinicius Nunes, diretor da BloombergNEF. “Tem que pensar em toda a estrutura para que ela chegue ao consumidor.”

Continua após a publicidade

Uma das causas desse desequilíbrio é a dificuldade de adaptar a infraestrutura elétrica ao avanço das fontes renováveis. No planejamento para o perío­do de 2026 a 2030, o ONS indica a necessidade de 5 301 quilômetros de novas linhas e ampliações em subestações, com investimentos estimados em 28 bilhões de reais. O governo tem ampliado as licitações. Em leilão realizado em outubro, foram arrematados projetos que somam 1 866 quilômetros de linhas e devem mobilizar 8,8 bilhões de reais. Mas o alívio levará tempo. Os vencedores terão cinco anos após a assinatura dos contratos para colocar os empreendimentos em operação.

Continua após a publicidade

Uma das principais ligações para levar eletricidade do Nordeste a outras regiões consumidoras recebeu autorização para iniciar a construção neste ano. Com cerca de 1 500 quilômetros, a obra entre Maranhão e Goiás envolve investimentos estimados em 18 bilhões de reais. A expansão ajudará a reduzir gargalos, mas seu alcance tem um limite: abrir caminho para o escoamento não assegura que haverá quem compre a eletricidade. O excedente ainda precisará encontrar demanda ou ser armazenado para uso em outros horários.

Continua após a publicidade

A sobra de eletricidade nas horas de sol tem ainda outra explicação: a geração também cresceu nos telhados de casas e comércios e em pequenas usinas. Essas instalações compõem a chamada geração distribuída e reduzem a necessidade de energia das grandes centrais durante o dia. Segundo a Empresa de Pesquisa Energética, a capacidade da micro e minigeração passou de 36 gigawatts em 2024 para 45 gigawatts em 2025, um aumento de 24% em apenas um ano. A fonte solar responde por 98% da eletricidade produzida nesse segmento.

Continua após a publicidade

Quem tem painéis pode atender ao próprio consumo e entregar o excedente à rede. Essas pequenas unidades, porém, não estão sujeitas ao mesmo regime de cortes dos grandes empreendimentos. Assim, quando a oferta supera a demanda, o ajuste acaba recaindo sobre as grandes usinas, obrigadas a limitar a geração. Quando anoitece, os painéis deixam de produzir, e seus usuários voltam a precisar da eletricidade fornecida por outras fontes. Essa mudança ao longo do dia traz uma questão para as regras de compensação: a energia entregue à rede ao meio-dia, quando há abundância, não tem necessariamente o mesmo valor daquela consumida à noite. Rever os incentivos exige levar em conta essa diferença.

A experiência internacional mostra caminhos para aproveitar melhor os recursos disponíveis. Na China, a capacidade de armazenamento em novas tecnologias, sobretudo baterias, chegou a 153 gigawatts em junho de 2026, um avanço de 61% em um ano, segundo a Administração Nacional de Energia. Esses equipamentos permitem reservar parte da produção excedente para entregá-la quando o consumo exigir. Nos Estados Unidos, a Califórnia já usa baterias para absorver eletricidade nas horas de sol e abastecer a rede ao entardecer. “As baterias se tornaram cruciais na transição para o baixo carbono”, afirma Elliot Mainzer, diretor do Caiso, operador da rede elétrica da Califórnia. A Alemanha atua também sobre a demanda. Desde 2025, os fornecedores devem oferecer tarifas que acompanham os preços do mercado, incentivando o consumo nos horários de maior oferta. Entre os países nórdicos, as interligações permitem à Noruega importar excedentes dos vizinhos e poupar água nas hidrelétricas para momentos de necessidade.

Continua após a publicidade

Com atraso, o Brasil começa a apostar em baterias para guardar a energia que hoje deixa de ser aproveitada e usá-la quando o consumo exige. Em Registro, no interior paulista, um sistema da Isa Energia Brasil já permite armazenar 60 megawatts-ho­ra, suficientes para fornecer 30 megawatts durante duas horas. O governo federal marcou dois leilões de armazenamento para 2 e 4 de dezembro de 2026. O primeiro exigirá conteúdo nacional, enquanto o segundo aceitará equipamentos de qualquer origem. As empresas vencedoras serão remuneradas pela disponibilidade das baterias, que deverão ser carregadas ou descarregadas conforme as ordens do ONS. Cada projeto terá de fornecer ao menos 30 megawatts por quatro horas seguidas. “Não basta instalar baterias, é preciso usá-las de forma racional para armazenar o que sobra e aliviar as linhas”, diz Jan Osenberg, da SolarPower Europe, associação do setor solar europeu. “Assim, evita-se que o excesso de oferta derrube os preços.” Os contratos terão duração de quinze anos, mas o fornecimento só começará em agosto de 2028. Até lá, parte da abundância continuará sem aproveitamento. Sol e vento o país já tem. Falta fazer essa riqueza chegar à conta de luz.

Publicado em VEJA, novembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 32