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Economia

Brasil e União Europeia negociam interligação entre o Pix e a rede de pagamentos da Europa

Diálogos estão em fase preliminar e podem render os primeiros testes em 2027. Funcionalidade permitiria fazer compras na Europa com Pix de conta brasileira

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 17h33 | Atualizado em 3 set 2026, 18h16
Pedestres tentam se proteger do sol nos arredores da Torre Eiffel, em Paris, onde os termômetros cravaram 40ºC nesta semana
Torre Eiffeil, em Paris: integração de Pix permitiria fazer compras na Europa com contas brasileiras (Getty/Getty Images)
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Brasil e União Europeia negociam interligação entre o Pix e a rede de pagamentos da Europa Priorizar nos meus resultados Google

Os bancos centrais do Brasil e da União Europeia, o BCE, estão mantendo diálogos e fazendo estudos para uma possível interligação entre o Tips, o sistema de pagamentos instantâneos europeu, e o Pix, o seu equivalente no Brasil. As informações foram reveladas por reportagem do jornal Folha de S.Paulo. As tratativas, de acordo com o BCE, estão em fase preliminar.

De acordo com documentos internos do BC brasileiro, obtidos pela Folha, há equipes internas que foram destacadas para avaliar a compatibilidade dos dois sistemas e, caso o modelo avance, a expectativa é ser possível lançar os primeiros testes e um piloto entre 2027 e 2028.

A integração poderia permitir funcionalidades como, por exemplo, o pagamento ou transferência em Pix realizado por um brasileiro ou alguém com conta no Brasil diretamente em estabelecimentos na Europa, ou para contas de lá. O Banco Central já tem algumas primeiras parcerias que permite o uso do Pix em outros países. Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, e Portugal são alguns deles. Ainda assim, uma união com o sistema europeu, e feita diretamente com o Banco Central do bloco, seria a primeira dessa proporção.

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