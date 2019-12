Brasil e Argentina fecham acordo que aumenta limite de voo entre os países

Brasil e Argentina fecharam acordo para aumentar o limite de voos semanais entre os dois países. O número de frequências passará das atuais 133 para 170 por semana, informou nesta quinta-feira, 5, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O limite para voos de transporte de carga, antes de sete por semana, deixa de existir. O acordo foi fechado na cúpula do Mercosul, que acontece em Bento Gonçalves (RS). A decisão altera um acordo de 1948 e tem efeito imediato, não sendo necessário o aval do Legislativo.

A mudança atende pedido de companhia aéreas dos dois países. Do lado brasileiro, a alta do dólar e a chegada das férias aumentam a procura por destinos dos países vizinhos. Pela alta demanda, o limite já havia estourado e as companhias precisavam fazer pedidos extras de voos. Neste ano, com a abertura para a operação de voos de empresas com 100% de capital estrangeiro, houve a chegada de low-costs no país. Entre elas, a argentina FlyBondi, que pousa e decola do Rio de Janeiro, de Florianópolis e de São Paulo. Para a viagens até a Argentina, brasileiros não precisam de passaporte e podem entrar no país vizinho com o RG.

O Brasil já havia assinado neste ano um acordo com Portugal que derrubava a limitação da quantidade de voos entre os países. Segundo a Anac, o acordo prevê também abertura total do quadro de rotas (sem restrição de localidades atendidas), regime de liberdade tarifária e amplo compartilhamento de códigos entre empresas aéreas.