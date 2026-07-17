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Brasil deve retaliar tarifaço dos EUA? Veja os riscos da Lei da Reciprocidade

Presidente da Câmara, Hugo Motta, declarou apoio nesta sexta-feira à proposta do governo de usar a Lei da Reciprocidade

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 15h08 | Atualizado em 17 jul 2026, 23h25
Contêineres no Porto do Rio de Janeiro - tarifaço - tarifas - taxação - guerra comercial - comércio - exportações - importações
Entre os exemplos citados estão máquinas e equipamentos industriais, produtos químicos e equipamentos eletrônicos (Dado Galdieri/Bloomberg via/Getty Images)
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Uma eventual retaliação do Brasil às tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos ganhou força nesta sexta-feira, 17, após o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, declarar apoio ao uso da Lei da Reciprocidade pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Economistas e especialistas ouvidos por VEJA Negócios avaliam que uma resposta comercial pode ampliar as tensões entre os dois países e pressionar a inflação, mas defendem que, se houver retaliação, ela seja concentrada em setores com menor impacto sobre a economia brasileira.

Para Bruno Medeiros Durão, especialista em direito bancário, o Brasil poderia direcionar eventuais tarifas para produtos que têm peso relevante nas exportações americanas e contam com fornecedores alternativos em outros mercados.

Entre os exemplos citados estão máquinas e equipamentos industriais, produtos químicos e equipamentos eletrônicos. “A tendência é que o Brasil escolha setores que aumentem a pressão econômica sobre os EUA, mas com o menor impacto possível para consumidores e empresas brasileiras”, afirma Durão.

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Gustavo Pessoa, professor de economia da Fundação Getulio Vargas (FGV), acrescenta que produtos agrícolas, além de combustíveis como etanol e gasolina, também poderiam entrar na lista de uma eventual retaliação, por serem produzidos em larga escala no Brasil e, na avaliação dele, apresentarem menor potencial inflacionário.

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Retaliar é a melhor alternativa?

Na avaliação de Pessoa, as tarifas americanas tendem a produzir, no curto prazo, um efeito deflacionário sobre alguns produtos exportados pelo Brasil.

Segundo o economista, parte da produção que deixaria de ser enviada aos Estados Unidos permaneceria no mercado doméstico, ampliando a oferta e pressionando os preços para baixo. “Por outro lado, isso pode aumentar o desemprego no médio prazo, porque a produção tende a diminuir, reduzindo a necessidade de mão de obra”, afirma.

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Caso o governo opte por acionar a Lei da Reciprocidade, Pessoa defende uma estratégia seletiva. Segundo ele, uma resposta ampla poderia elevar os custos de produção, pressionar a inflação e reduzir o consumo. “Se houver retaliação, ela precisa se concentrar em setores específicos. Caso contrário, o risco de um repique inflacionário aumenta”, diz Pessoa.

Os economistas ressaltam, no entanto, que esse cenário depende de uma eventual resposta do governo brasileiro, que ainda não foi anunciada.

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Sem uma retaliação, a avaliação de Pessoa é que os principais efeitos tendem a ser o cenário base já citado, o qual reflete queda dos preços de alguns produtos voltados à exportação e uma possível redução do nível de emprego nos setores mais afetados.

Carlos Eduardo Oliveira, conselheiro do Corecon-SP, também defende uma aplicação seletiva da Lei da Reciprocidade. “O objetivo da Lei da Reciprocidade é aumentar o poder de negociação do país, e não necessariamente promover uma escalada comercial que prejudique a economia brasileira”, afirma.

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Para o médio prazo, os especialistas reconhecem que o cenário permanece incerto. Uma escalada da disputa comercial pode pressionar a inflação e, dependendo da intensidade, dificultar o ciclo de queda dos juros.

“Uma alta da Selic pode não acontecer se as tarifas forem bem aplicadas. Entretanto, se o governo perder a mão, a economia pode entrar em descompasso e exigir uma elevação dos juros”, afirma Durão, especialista em direito bancário.

Apesar das diferentes avaliações sobre uma eventual retaliação, os especialistas convergem na defesa da continuidade das negociações entre Brasília e Washington.

Segundo Oliveira, ainda há espaço para ampliar a lista de exceções, negociar acordos setoriais e revisar parte das medidas anunciadas. “Como Brasil e Estados Unidos possuem uma relação comercial relevante para ambos os lados, uma solução negociada continua sendo uma possibilidade concreta”, conclui.

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