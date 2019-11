Brasil cria 70,8 mil empregos com carteira em outubro, 7ª alta seguida

O Brasil abriu 70.852 vagas de emprego com carteira assinada em outubro, informou o Ministério da Economia nesta quinta-feira, 21. O resultado é o saldo, ou seja, a diferença entre contratações e demissões. Em setembro, foram 1.365.054 contratações e 1.294.202 demissões.. Este é o sétimo mês consecutivo de mais vagas criadas do que fechadas no país.

O estoque total de empregos com carteira até outubro é de 39,252 milhões, superior aos 38,695 milhões registrados no mesmo mês de 2018.

Cinco dos oito setores da economia tiveram resultado positivo no mês passado. Destaque no mês ficou com o Comércio, responsável por 43.972 novas vagas, 62,06% do total. Completam a relação Serviços (19.123 postos), Indústria de Transformação (8.946 postos), Construção Civil (7.294 postos) e Extrativa Mineral (344 postos). Apresentaram saldo negativo os setores da Agropecuária (-7.819 postos), Serviços Industriais de Utilidade Pública (-581 postos) e Administração Pública (-427 postos).

Segundo o Ministério da Economia, as cinco regiões do país tiveram saldo positivo no mês. A região Sul teve geração de 27.304 novas vagas. O Nordeste teve 21.776, o Sudeste, 15.980, Norte, 4.315 e o Centro-Oeste, 1.477. Entre os estados, 23 tiveram variação positiva, com destaque para Minas Gerais com 12.282 vagas. Já o saldo em Rio de Janeiro (-9.942); Distrito Federal (-1.365); Bahia (-589); e Acre (-367) foi negativo.

Intermitente

O Caged mostra que na modalidade de trabalho intermitente, foram 14.254 admissões e 8.167 desligamentos, resultando num saldo de 6.087 empregos. A maioria deles, 2.129, no setor de Serviços. No comércio foram 2.045 e na Indústria de Transformação, 1.267. As principais ocupações foram assistente de vendas (594), repositor de mercadorias (527) e cozinheiro (264).

Já no regime de tempo parcial, o saldo em outubro foi de 2.569 empregos. Foram registrados 7.480 admissões e 4.911 desligamentos. Os setores que mais contrataram nessa modalidade também foram Serviços (1.150 postos), Comércio (1.139) e Indústria de Transformação (232) e as principais ocupações foram repositor de mercadorias (481), operador de caixa (346) e operador de telemarketing (185).

Segundo o Ministério da Economia, outubro foi o mês com o menor número de desligamentos mediante acordo entre empregador e empregado deste ano. Foram 17.697 nesta modalidade, envolvendo 12.730 estabelecimentos. Entre os setores econômicos, os desligamentos ocorreram principalmente em Serviços (8.894 desligamentos), Comércio (4.203) e Indústria de Transformação (2.815).