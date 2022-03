Brasil cria 328 mil vagas em fevereiro e governo prevê 2 milhões no ano

O Brasil criou 328.507 vagas de emprego com carteira assinada em fevereiro deste ano, informou o Ministério do Trabalho e Previdência nesta terça-feira, 29. A abertura de vagas é resultado de 2.013.143 admissões e de 1.684.636 desligamentos no período, segundo dados do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (Caged). O resultado é a segunda alta consecutiva, e ainda acima dos dados de janeiro, quando 155,1 mil vagas foram criadas.

Com a alta, o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, passou a projetar a abertura de 2 milhões de postos de trabalho durante 2022, após os 2,7 milhões de vagas de 2021, recuperando a queda registrada no primeiro ano de pandemia.

Apesar da abertura de vagas, o Caged voltou a registrar redução no salário médio de contratação. O valor foi de 1.876,66 reais no mês, abaixo dos 1.939,80 reais do mês passado. O salário de admissão registrou sete quedas consecutivas no ano passado, até a recuperação em janeiro. A média baixa dos vencimentos iniciais indica que as contratações estão sendo feitas para vagas menos qualificadas e com salários mais baixos.

Abertura de vagas

A criação de empregos em fevereiro teve saldo positivo nos cinco grupamentos de atividades medidos pelo Caged. O destaque, novamente, veio do setor de serviços, com 215.421 novos postos de trabalho, responsável por 65% do do total de novos postos CLT. O segundo setor que mais gerou empregos foi a indústria, com 43.000 vagas.