Brasil cria 196 mil novas vagas com carteira assinada em abril

O Brasil criou 196.966 empregos com carteira assinada em abril deste ano, chegando ao quatro mês seguido de saldo positivo segundo dados do Ministério do Trabalho e Previdência compilados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged. De acordo com o balanço divulgado nesta segunda-feira, 6, o número é a diferença entre 1.854.557 contratações e 1.657.591 desligamentos registrados no mês.

A recuperação continuada do mercado formal faz com que, no ano, o país tenha criado 770.593 vagas de emprego com carteira assinada. O saldo, no entanto, é menor que do mesmo período do ano anterior, onde até abril, foram abertos 894.664, considerando os dados com ajuste (as declarações entregues fora do prazo).

Assim como nos resultados do PIB, que teve o setor de serviços como grande destaque, o mesmo ocorre nos dados de emprego. Segundo o Caged, dos 196 mil empregos de saldo, 117.007 foram criados pelo setor de serviços. Dos cinco grandes grupos, quatro criaram vagas. Além de serviços, comércio (29.261), construção (25.341) e indústria (26.378) abriram vagas. O único setor que mais demitiu que contratou no mês foi o agro, com 1.021 postos a menos.

Depois de dois meses de queda consecutiva, o salário médio de contratação foi ligeiramente maior em abril. O pagamento médio real de admissão foi de 1.906,54 reais, 15 reais a mais que os 1.891,54 registrados no mês passado.