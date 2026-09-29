Brasil cria 165,8 mil empregos com carteira assinada em agosto, mostra Caged

O mercado de trabalho brasileiro abriu 165.827 vagas com carteira assinada em agosto, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta terça-feira, 29, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O resultado é a diferença entre 2,29 milhões de contratações e 2,13 milhões de desligamentos registrados no mês.

O saldo foi maior que o de agosto de 2025, quando foram criados 154.683 postos formais. Ainda assim, o resultado deste ano ficou entre os mais fracos para agosto desde o início da atual série do Novo Caged, em 2020.

O número do Caged mostra apenas a movimentação dos empregos formais. Ele não inclui trabalhadores informais, autônomos ou pessoas que trabalham por conta própria sem registro.

Serviços concentram a abertura de vagas

O setor de serviços foi responsável pela maior parte dos novos empregos em agosto, com saldo positivo de 110.346 postos. O segmento reúne atividades como comércio de serviços, transporte, educação, saúde, informação e comunicação, entre outras.

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A construção civil veio na sequência, com 20.848 novas vagas, enquanto a indústria abriu 16.613 postos. O comércio teve saldo de 16.565 empregos e a agropecuária registrou 1.452.

O resultado mostra que a geração de empregos formais continua concentrada principalmente nas atividades de serviços, que respondem por uma parcela relevante do mercado de trabalho brasileiro.

Mais de 1,1 milhão de vagas no ano

Entre janeiro e agosto, o país acumulou 1.134.033 novos empregos formais. O resultado representa uma redução de 25,2% em relação ao mesmo período de 2025, quando o saldo havia chegado a aproximadamente 1,52 milhão de vagas.

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Apesar da desaceleração, o estoque de empregos com carteira permanece elevado. Em julho, antes da divulgação dos dados de agosto, o número de vínculos formais havia ultrapassado 48 milhões.

A comparação anual indica, portanto, um mercado de trabalho que continua adicionando postos, mas em ritmo menor do que no ano passado.

São Paulo lidera criação de empregos

A abertura de vagas ocorreu em 24 das 27 unidades da Federação. São Paulo apresentou o maior saldo em números absolutos, seguido por Rio de Janeiro e Pernambuco.

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Quando o resultado é comparado ao tamanho do mercado de trabalho de cada estado, os maiores avanços relativos ocorreram em Paraíba, Amapá e Rio Grande do Norte.

Salário de admissão tem leve recuo no mês

O salário médio real de quem foi contratado em agosto ficou em R$ 2.410,74. O valor representa uma pequena redução em relação a julho, de R$ 0,74.

Na comparação com agosto de 2025, porém, houve aumento. Naquele mês, o salário médio de admissão havia sido de R$ 2.386,43.

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O indicador considera a remuneração dos trabalhadores admitidos formalmente e, portanto, não representa o salário médio de todos os trabalhadores brasileiros.

Desemprego também recua

Os números do Caged foram divulgados no mesmo dia em que o IBGE apresentou os dados mais recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). Os dois levantamentos utilizam metodologias diferentes, mas ajudam a formar um quadro mais amplo do mercado de trabalho.

A taxa de desemprego ficou em 5,3% no trimestre encerrado em agosto, ante 5,6% no trimestre anterior e também 5,6% um ano antes. Foi a menor taxa para um trimestre encerrado em agosto desde o início da série histórica da Pnad Contínua, em 2012.

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O número de pessoas ocupadas chegou a 103,5 milhões, também um recorde da série. O contingente cresceu 0,8% em relação ao trimestre encerrado em maio, o equivalente a 774 mil pessoas a mais trabalhando.

Os dados do IBGE incluem tanto trabalhadores formais quanto informais. Por isso, não é possível somar ou comparar diretamente o número de vagas do Caged com o total de ocupados ou com a taxa de desemprego da Pnad.

Os dois indicadores, porém, apontam na mesma direção em agosto: o mercado de trabalho brasileiro continuou absorvendo trabalhadores, enquanto a parcela da população sem emprego permaneceu em um dos níveis mais baixos já registrados.