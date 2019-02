O governo brasileiro anunciou um corte de 55 bilhões de reais (cerca de 32 bilhões de dólares no câmbio atual) em gastos programados do orçamento de 2012, informaram nesta quarta-feira os ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior.

Os ministros asseguraram que o corte não terá impacto nos programas sociais nem nos grandes investimentos previstos no país para organizar a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.