Brasil caminha para ser a 8ª maior economia do mundo em 2027, segundo FMI

O Brasil poderá recuperar espaço entre as maiores economias do planeta nos próximos anos. O país deve encerrar 2027 na oitava posição do ranking mundial de Produto Interno Bruto (PIB), acima de Itália e Rússia, segundo as projeções atualizadas do Fundo Monetário Internacional (FMI), divulgadas nesta quinta-feira, 15. A estimativa para a economia brasileira é de 2,8 trilhões de dólares, o equivalente a 14,2 trilhões de reais (na cotação atual).

O avanço representaria uma mudança de duas posições em relação a 2026, quando o Brasil deverá ocupar o décimo lugar, com PIB estimado em 2,65 trilhões de dólares. No ano seguinte, a economia nacional superaria a italiana, projetada em 2,77 trilhões de dólares, e a russa, estimada em 2,68 trilhões de dólares.

O Brasil já alcançou uma colocação superior à prevista para 2027. Em dezembro de 2011, o país chegou ao sexto lugar entre as maiores economias do mundo. Pelas estimativas atuais do FMI, a oitava posição deverá ser mantida ao menos até 2031.

A projeção para o PIB brasileiro é de 2,9 trilhões de dólares em 2028, 3,06 trilhões em 2029, 3,22 trilhões em 2030 e 3,4 trilhões em 2031.

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Índia ultrapassa Japão e Reino Unido

A composição das primeiras posições do ranking também deve mudar em 2027. A Índia deverá alcançar o quarto lugar, com PIB de 4,52 trilhões de dólares, ligeiramente acima dos 4,49 trilhões projetados para o Reino Unido. O Japão cairia para a sexta posição, com 4,47 trilhões de dólares.

O desempenho indiano tem sido marcado por uma expansão robusta, mesmo em um cenário internacional de incertezas comerciais e tensões geopolíticas. Nesta semana, o FMI elevou sua previsão de crescimento para o país em 2026, para 7%.

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O Japão, por outro lado, enfrenta dificuldades estruturais associadas, entre outros fatores, ao envelhecimento de sua população. A expectativa do fundo é que a economia japonesa avance apenas 0,7% em 2026.

EUA e China mantêm as primeiras posições

A liderança do ranking deve continuar concentrada nos Estados Unidos e na China durante todo o período das projeções. Para 2027, o FMI calcula que a economia americana alcance 34,44 trilhões de dólares, enquanto a chinesa deverá chegar a 22,94 trilhões de dólares.

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A Alemanha permaneceria em terceiro lugar em 2027, com PIB estimado em 5,66 trilhões de dólares. Na sequência, viriam Índia, Reino Unido e Japão. A França ocuparia a sétima posição, com 3,65 trilhões de dólares, antes do Brasil.

O ranking utiliza o valor do PIB a preços correntes convertido em dólares. Por isso, além do desempenho da atividade econômica, fatores como as variações cambiais também podem afetar a posição relativa de cada país.