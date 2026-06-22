Brasil bate recorde de passageiros em voos domésticos com 42 milhões de viajantes

O Brasil bateu o recorde de passageiros em voos domésticos com 42 milhões de pessoas transportadas no acumulado de janeiro a maio. O número é 6% superior aos 39,8 milhões registrados no mesmo período de 2025. De acordo com o ministério do Turismo, os resultados relativos apenas a maio também foram os maiores da história para o mês com 8,31 milhões de passageiros. O resultado é 2% maior que o de maio do ano passado.

Os voos internacionais também apresentaram um desempenho positivo. No acumulado do ano, as rotas internacionais transportaram 12,8 milhões de pessoas. O volume é 10% maior que os 11,6 milhões de passageiros do mesmo intervalo de 2025. Em relação a maio, o número de turistas estrangeiros cresceu 5% sobre doze meses atrás e somou 2,23 milhões de indivíduos.