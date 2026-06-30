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Brasil abre 73 000 novas vagas com carteira assinada em maio, segundo o Caged

Por outro lado, o salário médio de admissão em maio foi 0,75% menor que o de abril. Queda do valor foi maior no setor agrícola

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 15h31 | Atualizado em 30 jun 2026, 15h32
Carteira de trabalho digital
FORMALIZAÇÃO Carteira de trabalho digital: quase 48 milhões de pessoas possuíam carteira assinada em maio (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Divulgação)
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Brasil abre 73 000 novas vagas com carteira assinada em maio, segundo o Caged Priorize VEJA no Google

O Brasil gerou 72 960 novas vagas com carteira assinada em maio, segundo o relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta terça-feira 30 pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O acréscimo resultou da diferença entre os 2,21 milhões de contratações formais e os 2,13 milhões de demissões registradas no mês passado. Com isso, o país encerrou maio com 47,8 milhões de trabalhadores formais. Segundo o ministério, no acumulado dos doze meses – junho de 2025 a maio de 2026 -, o mercado formal cresceu e incorporou 1,1 milhão de pessoas.

O setor de serviços foi o que mais contribuiu com vagas formais, gerando um saldo de 45 655 pessoas entre contratações e demissões. Em seguida, vieram a construção civil com 12 096 pessoas, e a agricultura com 10 205 novas vagas. Na indústria em geral, um saldo de 4 974 funcionários foram contratados com carteira assinada.

O salário médio de admissão, contudo, recuou 0,75% na comparação com abril e ficou em 2 384 reais. Os contratados pela indústria contaram com uma salário inicial maior que a média – 2 499 reais -, mas também 0,41% menor que em abril. A maior queda foi registrada no setor agrícola, no qual os contratados em maio receberam em média 2 202 reais. A cifra é 1,84% menor que a da comparação. Os setores de comércio e de serviços também pagaram menos para contratar celetistas: -0,76% e -0,88% respectivamente.

 

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