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Economia

Brasil abre 3,6 milhões de pequenos negócios em 2026, alta de quase 14% em um ano

MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte representam 96,7% dos novos CNPJs criados entre janeiro e julho; setor de Serviços lidera as aberturas

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 09h44
Os microempreendedores individuais (MEI)
 (Patricia Cruz/A2IMG/Sebrae/Divulgação)
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O Brasil abriu 3,6 milhões de novos negócios entre janeiro e julho de 2026, número 14% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Desse total, 3,4 milhões são microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), que representam 96,7% dos novos CNPJs registrados no país.

Os dados fazem parte do estudo “Abertura de Pequenos Negócios no Brasil”, elaborado pelo Sebrae com base em informações da Receita Federal. O levantamento mostra ainda que este foi o quarto mês consecutivo de crescimento na abertura de pequenos negócios na economia brasileira. Entre os MEIs, a quantidade de novos registros cresceu 14,5% na comparação com os primeiros sete meses de 2025. Já entre as micro e pequenas empresas, o avanço foi superior a 11%.

MEIs concentram maior parte dos novos negócios

Dos 3,4 milhões de pequenos negócios abertos no acumulado até julho, cerca de 77% são MEIs. As microempresas representam 19% e as empresas de pequeno porte, quase 4%.

Para o presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, os números reforçam o peso dos pequenos negócios na economia brasileira. “Esse segmento tem sido o grande responsável pela manutenção do nível de emprego, respondendo por seis em cada dez vagas de trabalho formal, e continua liderando na abertura de novas empresas”, comenta Rodrigo.

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O setor de Serviços foi o principal responsável pela abertura de novos pequenos negócios em julho. Foram 308 mil novas empresas no segmento, o equivalente a 65% do total registrado no mês. Na sequência aparece o Comércio, com mais de 96 mil novos CNPJs, ou 20% das aberturas. A Indústria respondeu por mais de 37 mil novos negócios, representando 8% do total.

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O crescimento também aparece na distribuição regional. Entre os MEIs, os estados que registraram os maiores avanços na abertura de novos CNPJs no acumulado até julho, em relação ao mesmo período de 2025, foram Amapá, com alta de 39%, seguido por Maranhão e Rondônia, ambos com crescimento de 26,5%.

No grupo das micro e pequenas empresas, Mato Grosso do Sul liderou o crescimento, com alta de 27%, seguido pelo Distrito Federal, com 23%, e por Rondônia, com 21%. Os dados mostram que, além de concentrar a maior parte dos novos negócios, os pequenos empreendimentos continuam ampliando sua presença na economia brasileira, especialmente em atividades de Serviços e Comércio.

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