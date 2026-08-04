BradSaúde (SAUD3) despenca 10% após balanço; CEO diz que mercado deve ter cautela

As ações da BradSaúde (SAUD3) desabam no pregão desta terça-feira, 4, após a companhia divulgar um balanço que mostrou piora da sinistralidade em meio ao processo de integração dos negócios anunciado no início de 2026. Durante entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, o CEO da empresa, Carlos Marinelli, pediu cautela na análise dos números e afirmou que o indicador deve ser observado sob a ótica do acumulado do ano, e não apenas do trimestre.

Por volta das 15h, as ações de BradSaúde desabavam 10,38%, aos 14,42. A companhia reportou na segunda-feira lucro líquido de 1,1 bilhão de reais no segundo trimestre de 2026, alta de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado do primeiro semestre, o lucro chegou a 2,4 bilhões de reais, avanço de 28% na comparação anual. Segundo a empresa, o desempenho foi impulsionado principalmente pela evolução dos planos médico-hospitalares.

Ao fim de junho, a BradSaúde contabilizava 13,6 milhões de beneficiários em todo o país, sendo 4,1 milhões em planos de saúde e 9,5 milhões em planos odontológicos.

No segundo trimestre, a companhia registrou adição líquida de 229 mil clientes, dos quais 99 mil nos planos de saúde e 130 mil nos planos odontológicos. No acumulado do semestre, o crescimento líquido da base foi de 423 mil beneficiários.

Continua após a publicidade

Apesar dos indicadores operacionais positivos, o principal fator de pressão sobre as ações foi a piora da sinistralidade, indicador que mede a parcela das receitas consumida pelas despesas assistenciais. O índice subiu de 82,2% no segundo trimestre de 2025 para 83,8% no mesmo período de 2026, avanço de 1,6 ponto percentual.

Questionado sobre o tema, Marinelli afirmou que o mercado deve analisar a evolução da sinistralidade no acumulado do semestre, uma vez que o indicador sofre influência de fatores sazonais ao longo do ano. Nos seis primeiros meses de 2026, a sinistralidade da BradSaúde ficou em 81,4%, praticamente estável em relação aos 81,5% registrados no mesmo período de 2025.

Continua após a publicidade

“Na base trimestral temos variações sazonais. No primeiro trimestre, por exemplo, tivemos uma sinistralidade muito baixa. Naquele balanço pedi cautela para o mercado [para que não se animasse demasiadamente]“, afirmou o executivo. “Hoje reforço essa cautela, porque esse dado é reflexo de fatores sazonais.”

Na avaliação dos analistas do Citi, a companhia apresentou um forte desempenho comercial. A adição líquida de clientes foi de 75 mil beneficiários (desconsiderando ASO), acima da expectativa de 45 mil, enquanto os prêmios cresceram 11% na comparação anual, superando a projeção de 9%.

Continua após a publicidade

Por outro lado, as despesas assistenciais avançaram 13,5%, acima da estimativa de 10% do Citi, elevando a sinistralidade além do esperado. Para o banco, a alta do indicador foi significativamente superior à prevista e comprometeu a qualidade operacional do resultado.

“A qualidade do resultado foi inferior, uma vez que a piora operacional foi compensada por menores despesas financeiras e um desempenho mais forte da receita financeira”, afirmam Leandro Bastos e Renan Prata, analistas do Citi.

Continua após a publicidade

Sinergias de BradSaúde virão pela receita

Outro fator que pesa sobre as ações é a frustração de parte do mercado com a captura de sinergias após a criação da BradSaúde. Quando a combinação dos negócios foi anunciada, analistas esperavam que a integração proporcionasse redução de custos por meio da centralização de processos e ganhos de eficiência operacional, como visto nesta reportagem. Segundo Marinelli, porém, essa não será a principal fonte de criação de valor.

De acordo com o executivo, a companhia continua perseguindo ganhos de eficiência, mas acredita que as sinergias virão principalmente da expansão das receitas. Como exemplo, ele citou o investimento realizado pela Atlântica Hospitais em parceria com o Grupo Santa para a construção de um hospital de alta complexidade em Bauru, município que possui cerca de 300 mil beneficiários em uma região com aproximadamente 2,9 milhões de habitantes.

“Esse investimento deve atrair novos beneficiários para os nossos planos e ampliar nossa participação de mercado. Hoje enxergamos que os ganhos de sinergia virão muito mais pelo crescimento das receitas do que pela redução das despesas”, afirmou Marinelli ao ser questionado por VEJA Negócios.

Continua após a publicidade

Em resumo, as ações da BradSaúde recuam mesmo após a companhia divulgar crescimento de 25% no lucro. A piora da sinistralidade reforçou a percepção de que a qualidade operacional do balanço ficou abaixo das expectativas do mercado. Soma-se a isso a avaliação de que os ganhos de sinergia da integração dos negócios não devem ocorrer por uma redução relevante dos custos.