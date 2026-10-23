Bradesco Seguros paga quase R$ 49 bilhões em benefícios e indenizações

O Grupo Bradesco Seguros pagou R$ 48,9 bilhões em indenizações e benefícios entre janeiro e setembro, crescimento de 10,4% em relação ao mesmo período de 2025. O avanço acompanha a expansão dos negócios da companhia, que registrou lucro líquido de R$ 8,6 bilhões nos nove primeiros meses do ano, alta de 18,2%. As vendas digitais também cresceram 22,8%, alcançando R$ 3,7 bilhões.

“O pagamento de indenizações e benefícios constitui o propósito essencial da atividade de seguros, de garantir o futuro das pessoas e famílias brasileiras, além de contribuir para a resiliência das empresas”, afirma Ney Dias, CEO da Bradseg. Segundo o executivo, o crescimento reforça a importância do setor para reduzir o déficit de proteção financeira no Brasil.