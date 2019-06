Bradesco reduz estimativa de avanço do PIB em 2019 para 0,8%

O Bradesco reduziu nesta sexta-feira, 7, sua previsão para o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019, de 1,1% para 0,8%. Em 11 de maio, ao banco havia apontando resultado igual ao de 2018. A projeção para 2020 foi mantida em 2,2%.

Relatório do banco informa que a projeção para 2019 pode ser alterada em função de eventuais estímulos específicos ao consumo, como liberação de recursos do FGTS e PIS/Pasep, além de surpresas com o próprio calendário de tramitação da reforma da Previdência, informa o relatório da instituição.

De acordo com o relatório, a queda de 0,2% no PIB do primeiro trimestre e os recentes indicadores de atividade sugerem uma transição ainda moderada para o segundo trimestre. A baixa expectativa para os próximos meses também é reflexo da queda na confiança dos empresários e consumidores em maio, em meio a uma deterioração das perspectivas de crescimento global.

O banco também ajustou a previsão de inflação em 2019 de 4% para 3,8%. Para 2020, reduziu de 3,9% para 3,8%. “A evolução mais contida da atividade indica que a ociosidade da economia está e será maior, olhando adiante, e o ritmo de crescimento não será suficiente para gerar pressões inflacionárias por um período mais prolongado”, informa o relatório. No relatório, a taxa básica de juros foi revisada para 5,75% até o final de 2019.

No início da semana, analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Banco Central revisaram em 0,10 ponto porcentual para baixo a previsão do PIB para 2019. De acordo com o Boletim Focus, divulgado na segunda-feira, 3, a economia brasileira deve avançar 1,13% neste ano. Na semana anterior, a previsão era de 1,23%. Com essa nova revisão, já são catorze semanas consecutivas em que o mercado financeiro prevê crescimento menor. As revisões começaram em fevereiro. Em janeiro deste ano, economistas chegaram a projetar o PIB em 2,57% no Boletim Focus.