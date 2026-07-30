ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Bradesco fará aumento de capital de até R$ 10 bi e adianta R$ 6,5 bi em proventos

A operação tem como objetivo reforçar a capitalização da instituição e sustentar investimentos em tecnologia

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 12h22 | Atualizado em 30 jul 2026, 12h22
Bradesco
Os juros sobre capital próprio serão pagos apenas aos investidores que já tinham direito quando os proventos foram declarados (Getty Images/Reprodução)
Continua após publicidade
Bradesco fará aumento de capital de até R$ 10 bi e adianta R$ 6,5 bi em proventos Priorizar nos meus resultados Google

O Bradesco fará um aumento de capital de até 10 bilhões de reais, por meio da emissão de até 604,8 milhões de novas ações, entre ordinárias e preferenciais. A informação foi publicada em documento enviado ao mercado na noite de quarta-feira, 29.

Segundo o banco, a operação tem como objetivo reforçar a capitalização da instituição e sustentar investimentos em tecnologia, eficiência comercial, expansão dos negócios e financiamento sustentável. Os acionistas controladores assumiram o compromisso de subscrever até 8 bilhões de reais da oferta.

Os atuais acionistas do Bradesco terão direito de preferência para participar da operação entre os dias 6 de agosto e 4 de setembro. O direito será concedido aos investidores que estiverem com ações do Bradesco ao fim do pregão de 4 de agosto, data de corte da oferta.

A partir de 5 de agosto, os papéis passarão a ser negociados “ex-direito de subscrição”, o que significa que os compradores das ações a partir dessa data não terão direito de participar do aumento de capital. Os direitos de subscrição poderão ser negociados na B3 entre 6 de agosto e 1º de setembro.

Siga
Continua após a publicidade

Bradesco vai adiantar R$ 6,5 bilhões em proventos

Paralelamente, o conselho de administração aprovou a antecipação do pagamento de 6,5 bilhões de reais em juros sobre capital próprio (JCP), originalmente declarados em março e junho deste ano. O pagamento será realizado em 15 de setembro, totalizando 0,585666779 real por ação ordinária e 0,644233458 real por ação preferencial, em valores brutos.

A antecipação foi feita para que os acionistas possam utilizar esses recursos para integralizar, total ou parcialmente, a subscrição das novas ações.

Continua após a publicidade

Os juros sobre capital próprio serão pagos apenas aos investidores que já tinham direito quando os proventos foram declarados. No caso da primeira distribuição, a data de corte foi 6 de abril de 2026.

Na segunda, o direito ficou com os acionistas posicionados em 3 de julho de 2026. Assim, quem comprar ações agora não receberá esses proventos, ainda que o pagamento ocorra apenas em setembro.

Continua após a publicidade

Já as ações emitidas no aumento de capital só passarão a ter direito a dividendos, juros sobre capital próprio e demais proventos que forem declarados após a homologação da operação pelo Banco Central.

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
Bancos
Bradesco
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).