Bradesco cria nova diretoria para clientes de alta renda

O Bradesco anunciou nesta segunda-feira a criação de uma área para gestão de relacionamento e novos negócios com clientes de alta renda na diretoria executiva, que será chefiada por Guilherme Muller Leal, atual responsável pela área de Corporate.

O presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, afirmou em comunicado que o objetivo da medida é fortalecer o atendimento de um segmento com alta perspectiva de evolução.

Muller Leal será substituído na chefia do segmento corporate por Bruno Melo Boetger, que até agora era diretor de Câmbio.

O Bradesco também anunciou uma troca de comando entre os gestores nas áreas de Varejo e Produtos. Aurélio Pagani deixa a diretoria da área de Varejo e vai para Produtos. João Carlos Gomes faz o caminho inverso, saindo de Produtos e indo para Varejo.

Para Trabuco, o objetivo da troca é fortalecer experiências entre os executivos no Bradesco. “Nossa meta é formar um grupo de lideranças que tenha capacidades múltiplas no negócio bancário”, explicou Trabuco.

Os anúncios marcam também a maior ênfase do banco em executivos com formação no exterior. Leal, há 18 anos no Bradesco, tem especialização em programas internacionais de executivos, como na Wharton School. Boetger, com 10 anos no banco, tem mestrado em Finanças pela Universidade Cornell.

(Por Aluísio Alves)