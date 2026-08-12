Bradesco amplia atuação em custódia e passa a atender ativos digitais

O Bradesco passa a oferecer uma solução de custódia institucional para ativos digitais, mostra nota enviada à imprensa nesta quarta-feira, 12. Segundo o banco, a medida reforça sua atuação em serviços de custódia e infraestrutura para investidores institucionais.

A nova plataforma foi desenvolvida para a guarda e gestão de ativos digitais, como moedas digitais, stablecoins e outros ativos tokenizados, combinando a experiência do banco em custódia com padrões de governança, segurança, compliance e controles compatíveis com os exigidos pelo sistema financeiro.

A iniciativa marca a entrada do Bradesco no segmento de custódia de ativos digitais em um momento de amadurecimento desse mercado e de crescente demanda por soluções voltadas a investidores institucionais e tesourarias de empresas.

A plataforma atenderá participantes do mercado financeiro, gestores de recursos, fundos de investimento e tesourarias que buscam infraestrutura especializada para atuar nesse ambiente. A Foxbit, uma das pioneiras e principais corretoras do país no mercado de ativos digitais, será o primeiro cliente do Bradesco a utilizar a nova solução.

Continua após a publicidade

Entre os diferenciais da plataforma estão os processos de governança e compliance, monitoramento contínuo das transações e carteiras, controles operacionais, trilhas de auditoria e uma infraestrutura tecnológica preparada para integração com diferentes participantes do ecossistema financeiro.

A solução foi desenvolvida para oferecer aos clientes institucionais um ambiente seguro e aderente às melhores práticas do mercado.

Continua após a publicidade

“A ampliação do serviço de custódia para ativos digitais leva a experiência do Bradesco para um mercado em rápida evolução e com crescente participação institucional”, afirma Ricardo Barbieri, diretor do Bradesco.

“Nosso objetivo é oferecer aos clientes a mesma governança, segurança e confiabilidade que já caracterizam nossas operações de custódia, com uma infraestrutura preparada para acompanhar o desenvolvimento desse mercado”, complementa o executivo.