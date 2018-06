BR diz que repassou integralmente desonerações sobre o diesel a postos

A BR Distribuidora, empresa controlada pela Petrobras, informa que repassou integralmente as desonerações anunciadas pelo governo federal aos preços de diesel vendido à rede de postos, com o objetivo de contribuir para que reduções cheguem ao consumidor final.

As desonerações foram fruto de um acordo entre governo federal e caminhoneiros para encerrar paralisações da categoria que impactaram de forma importante a economia do Brasil.

“Em São Paulo, por exemplo, a redução foi de 0,46 real por litro e já é possível verificar em alguns postos Petrobras esta mesma diminuição no preço da bomba”, disse a BR Distribuidora, na nota.

A companhia ressaltou ainda que “reafirma seu compromisso com a sustentabilidade do seu negócio e da sua rede, continuando empenhada em adotar todas as ações operacionais e comerciais ao seu alcance para atender aos seus clientes em todo o Brasil”.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) afirmou que São Paulo e Rio de Janeiro deveriam ser os primeiros Estados com repasse dos descontos aos consumidores. O diretor-geral da autarquia, Décio Oddone, disse que alguns postos já estavam praticando os novos preços.