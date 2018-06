Bovespa suspende negociações das ações da Petrobras

A Bolsa de Valores de São Paulo suspendeu na manhã desta sexta-feira, 1º, as negociações dos papéis da Petrobras, após receber o fato relevante com o pedido de demissão do presidente da companhia, Pedro Parente.

De acordo com a Bolsa, esse é um procedimento normal toda vez que há um fato relevante como este. Não há previsão para que as negociações retornem.

O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, abriu em alta de quase 1% na manhã desta sexta, mas após o anúncio da demissão apresentou queda e às 12h18 tinha desvalorização de 0,53%.

As ações da Petrobras, que na abertura do pregão apresentavam elevação de 2,95%, operavam em alta de 0,53%, quando os negócios foram suspensos. Os papéis da empresa negociados no exterior caem quase 15%.