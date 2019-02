BOVESPA-Pessimismo nos EUA arrasta bolsa; ação da Gol despenca

SÃO PAULO, 29 de julho (Reuters) – A bolsa brasileira voltava a operar perto das mínimas desde maio de 2010 nesta sexta-feira, após dados mostrando crescimento muito pequeno dos Estados Unidos na primeira metade do ano.

Os números se somam à preocupação cada vez maior com a dívida norte-americana. Ainda não há um compromisso no Congresso com a elevação do teto da dívida, o que pode provocar um calote já a partir de terça-feira.

Às 11h11, o Ibovespa recuava 0,63 por cento, a 58.337 pontos. O giro do pregão era de 1,4 bilhão de reais.

A mínima do dia, a 58.009 pontos, foi o menor nível desde 25 de maio de 2010.

As bolsas norte-americanas caíam cerca de 1 por cento após o Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulgar crescimento de 1,3 por cento do país no segundo trimestre, abaixo da previsão de 1,8 por cento. Mais surpreendente, no entanto, foi a revisão do crescimento no primeiro trimestre, de 1,9 para 0,4 por cento.

A economia dos Estados Unidos avança a um ritmo muito lento mesmo com juros virtualmente zero e com dois programas de estímulo monetário do Federal Reserve, banco central norte-americano. A perspectiva de que o governo corte gastos para evitar o calote deve enfraquecer ainda mais a demanda e a atividade na maior economia do mundo.

As 11 ações mais negociadas nesta sexta-feira no Ibovespa caíam, inclusive a preferencial de Vale , que na véspera divulgou lucro recorde no segundo trimestre, ainda que um pouco abaixo do esperado. A mineradora também apresentou uma proposta de remuneração extra a acionistas.

O papel cedia 1,34 por cento, a 45,65 reais, nesta sexta-feira.

“Conforme esperávamos, a demanda por minério continua forte, especialmente na Ásia”, escreveram os analistas Victor Penna e Carlos Daltozo, do Banco do Brasil, em relatório.

A maior queda era da Gol , em baixa de 10 por cento, a 13,77 reais. A empresa aérea reduziu previsões de margem operacional em 2011, incorporando custos maiores de combustível e despesas com pessoal.

“Estamos revisando nosso modelo para a Gol, reduzindo o preço-alvo para 27 reais mas mantendo a recomendação outperform (acima da média do mercado)”, afirmaram os analistas Edigimar Maximiliano Jr e Luiz Peçanha, do Bradesco BBI.

Na contramão do mercado, Embraer subia 7,55 por cento, a 11,25 reais, após elevar a meta de lucro operacional e margem em 2011. A empresa também divulgou lucro líquido de 153,8 milhões de reais no segundo trimestre.

“A revisão (das metas) veio antes do que o esperado”, escreveu Luiz Otavio Campos, analista do Credit Suisse.

(Reportagem de Silvio Cascione; Edição de Patrícia Duarte)