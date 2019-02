BOVESPA-Índice opera volátil por Europa e vencimento nos EUA

SÃO PAULO, 16 de dezembro (Reuters) – A bolsa brasileira operava com volatilidade nesta sexta-feira, influenciada pelos persistentes temores com a crise da dívida na zona do euro e pelo vencimento quádruplo nos Estados Unidos.

Às 14h09, o Ibovespa tinha leve queda de 0,2 por cento, a 56.217 pontos, depois de ter chegado a operar em terreno positivo mais cedo. O giro financeiro era de 2,03 bilhões de reais.

Segundo o analista José Góes, da Stock Asset, o vencimento nos EUA traz mais volatilidade aos mercados externos e consequentemente à Bovespa. Mas pela manhã, a melhora na bolsa chinesa contribuiu para a abertura em alta.

“A bolsa chinesa, que vinha caindo, teve um repique e impactou nas commodities, mas o investidor ainda está desconfiado. O mercado é de volatilidade, com tendência de baixa”, afirmou.

Com a melhora no mercado chinês, as ações de mineradoras brasileiras chegaram a operar em forte alta, mas assim como o índice, perderam força. A preferencial da Vale caía 0,35 por cento, enquanto MMX conseguia se manter em alta, com ganhos de 1,58 por cento.

Deputados de Minas Gerais aprovaram na noite de quinta-feira um projeto que estabelece a cobrança de 2,18 reais/tonelada sobre a extração de minérios como ferro, ouro, cobre e nióbio, entre muitas outras substâncias, em ação semelhante à tomada pelo Pará nesta semana.

Ainda entre as ações de maior peso do índice, a preferencial da Petrobras caía 0,42 por cento, enquanto OGXrecuava 2,54 por cento.

Fora do Ibovespa, a unit da Kroton tinha forte queda, de 7,4 por cento, após anunciar a compra da Unopar por 1,3 bilhão de reais, e que o conselho de administração aprovou o aumento de capital de até 600 milhões de reais que será usado em parte para pagar essa aquisição.

JáDrogasil e Droga Raia, que estão em processo de fusão, registravam fortes ganhos, no último pregão antes da incorporação dos papéis da segunda empresa pelos da primeira. Drogasil disparava 7,94 por cento, enquanto a Droga Raia tinha ganhos de 7,71 por cento.(Por Roberta Vilas Boas; Edição de Alberto Alerigi Jr.)