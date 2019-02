BOVESPA-Índice melhora no final com ajuda de Wall Street

SÃO PAULO, 14 de outubro (Reuters) – A bolsa brasileira fechou em alta nesta sexta-feira, tendo melhorado o comportamento no final do pregão após registrar forte volatilidade durante o dia.

O Ibovespa teve realorização de 0,72 por cento, a 54.992 pontos, segundo dados preliminares. O volume financeiro foi de 5,25 bilhões de reais.

O principal índice de ações brasileiras seguiu os mercados externos, que subiram em meio a dados fortes do varejo norte-americano e após a divulgação do resultado trimestral positivo do Google.

(Por Roberta Vilas Boas; Edição de Cesar Bianconi)