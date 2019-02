SÃO PAULO, 11 Mai (Reuters) – A Bovespa operava em queda no início dos negócios desta sexta-feira, em linha com o desempenho exterior, com os mercados repercutindo o impasse para a formação de um novo governo na Grécia e indicadores fracos na China, que renovaram temores de desaceleração econômica mundial.

Às 10h10, o Ibovespa recuava 0,94 por cento, a 59.138 pontos.(Por Danielle Assalve; Edição de Carolina Marcondes)