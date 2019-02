SÃO PAULO, 18 Mai (Reuters) – O principal índice da Bovespa operava em alta nesta sexta-feira, em um pregão vólatil, com investidores buscando correção técnica após oito pregões consecutivos de queda, colocando em segundo plano os temores com a crise da dívida na zona do euro.

Às 12h00, o Ibovespa subia 0,89 por cento, a 54.517 pontos. O giro financeiro da sessão era de 2,5 bilhões de reais.(Por Danielle Assalve; Edição de Roberta Vilas Boas)