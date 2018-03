Boticário compra Vult, marca que vende cosmético em farmácia

O Grupo Boticário anunciou nesta sexta-feira a compra da Vult Cosmética, empresa fundada em 2004 em Mogi das Cruzes (SP). Com essa aquisição, o grupo amplia ainda mais sua participação no setor de cosméticos. Além da rede de lojas O Boticário, o grupo é dono das marcas Eudora, quem disse, berenice?, The Beauty Box e Multi B.

“A chegada da Vult complementa o nosso portfólio e fortalece o nosso negócio”, diz em nota Artur Grynbaum, presidente do Grupo Boticário. “É uma empresa nacional, empreendedora e inovadora, que conquistou territórios e também ganhou a confiança dos brasileiros.”

Com preços mais competitivos que os do Boticário, a Vult está presente em 35 mil pontos de venda pelo país, com forte atuação em lojas multimarcas e farmácias.

Em nota, os fundadores da Vult, Murilo Reggiani e Daniela Cruz fundadores da Vult, afirmam que continuarão na empresa. “A nossa união à uma empresa referência e de sucesso como o Grupo Boticário fortalece a marca.”

O valor do negócio não foi revelado. A concretização da compra está sujeita à prévia aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).