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Bossa Invest troca CEO e mira R$ 1 bilhão sob gestão até o fim do ano

Antonio Patrus assume comando da gestora em meio à retomada do venture capital e terá captação e novos negócios entre as prioridades

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 15h25 | Atualizado em 9 set 2026, 15h43
Homem branco de cabelo escuro, vestindo terno azul-marinho e camisa azul-claro, sentado à mesa de madeira com as mãos entrelaçadas. Um notebook prateado está à sua frente. Ao fundo, uma parede cinza texturizada, um globo dourado, um objeto decorativo marrom e plantas verdes. Uma televisão preta está pendurada na parede acima.
Antonio Patrus, novo CEO da Bossa Invest (Bossa Invest/Divulgação)
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A Bossa Invest quer chegar ao fim de 2026 com 1 bilhão de reais sob gestão. Para alcançar a marca, a gestora de venture capital, que atualmente administra cerca de 600 milhões de reais, terá de adicionar aproximadamente 400 milhões de reais à sua base, um crescimento de quase 67%.

A meta acompanha uma mudança no comando da companhia. Antonio Patrus assumiu o cargo de CEO em 1º de setembro, após dez anos na Bossa, sendo sete deles à frente das áreas financeira e de operações. Na nova função, o executivo terá como prioridades a captação de recursos, o relacionamento com investidores e a busca por novos negócios. Patrus sucede Paulo Tomazela, que encerrou em agosto um ciclo de três anos na presidência. Tomazela permanece no grupo como CIO da Bossa Gest, unidade dedicada a fundos e investimentos em empresas com necessidades maiores de capital.

A troca acontece em um momento de recuperação do venture capital global, mas também de maior concentração dos investimentos. No primeiro semestre de 2026, o setor movimentou 560,4 bilhões de dólares, o maior volume em cinco anos e atrás apenas do registrado em 2021. Somente no segundo trimestre foram 227 bilhões de dólares investidos.

Apesar da recuperação do volume financeiro, investidores têm concentrado os recursos em um número menor de empresas. Na América Latina, entre 2023 e 2025, os follow-ons, novos aportes em companhias que já haviam recebido investimentos, responderam por 50% dos cheques de early stage. O cenário aumenta a importância de gestoras capazes não apenas de entrar nas primeiras rodadas, mas de acompanhar as empresas durante diferentes etapas de crescimento.

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Nova fase da Bossa

Fundada por João Kepler, que permanece como conselheiro e CVO, a Bossa Invest já realizou aportes em cerca de 1.800 startups e reúne mais de 10 mil co-investidores. A gestora também contabiliza mais de 100 vendas bem-sucedidas de participações em empresas do portfólio. “Construir a Bossa foi a realização de um sonho, e vê-la ser conduzida por alguém que cresceu junto com a empresa é o melhor desfecho que eu poderia desejar”, pontua. Para Eduardo Dominicale, presidente do conselho da Bossa Invest, o conselho acompanhou de perto a trajetória do Patrus nesses 10 anos e via nele a combinação exata que a Bossa precisava para esse momento “Essa é uma sucessão pensada, não improvisada, e reflete a maturidade que a Bossa alcançou como instituição,” diz Eduardo.

Uma das primeiras iniciativas da nova administração será a criação de um Comitê de Co-investidores, com o objetivo de aproximar essa base das teses de investimento e das startups do portfólio. A companhia pretende utilizar a rede também para ampliar a originação de oportunidades e conectar as empresas investidas a fontes de capital dentro e fora do Brasil. “Depois de 10 anos participando da construção de tudo o que a Bossa se tornou, assumir a gestão é a realização de um propósito que sempre me moveu: democratizar o acesso a capital para os empreendedores de maior potencial do país”, afirma Patrus.

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A inteligência artificial também deve ganhar espaço na operação. A nova gestão pretende ampliar o uso da tecnologia desde processos internos até a análise e o acompanhamento dos investimentos, em uma tentativa de aumentar a capacidade de execução da gestora.

Com Patrus à frente da Bossa Invest e Tomazela concentrado na Bossa Gest, o grupo busca dividir as frentes de atuação para acompanhar empresas desde os primeiros aportes até rodadas que exigem volumes maiores de capital. Para a Bossa Invest, o desafio mais imediato será acelerar a captação necessária para transformar os atuais 600 milhões de reais sob gestão em 1 bilhão de reais até dezembro.

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