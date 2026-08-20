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Bossa Invest prepara oferta para investidores acessarem grandes startups fora da bolsa

Plataforma de investimento participativo será relançada em 31 de agosto com aportes a partir de R$ 1 mil

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 18h37
Paulo Tomazela, CEO da Bossa Invest
Paulo Tomazela, CEO da Bossa Invest (Divulgação/Divulgação)
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Bossa Invest prepara oferta para investidores acessarem grandes startups fora da bolsa Priorizar nos meus resultados Google

A Bossa Invest prepara para 31 de agosto a primeira oferta da Platta, plataforma de investimento participativo que será relançada com a proposta de ampliar o acesso de investidores a empresas de tecnologia ainda fora da Bolsa. Os aportes partirão do valor de 1 mil reais.

A plataforma pretende oferecer oportunidades de investimento em empresas em estágio avançado, incluindo rodadas de investimento e operações secundárias, com foco em companhias próximas de um eventual evento de liquidez, como uma abertura de capital (IPO). O nome da empresa, o setor de atuação e o valor da captação serão divulgados quando cada oferta for aberta.

A Platta também pretende reunir em um único ambiente etapas que costumam estar dispersas no mercado privado, como análise da empresa, organização de documentos, estruturação da rodada, adesão dos investidores e acompanhamento do negócio após o aporte.

A iniciativa ocorre em um momento em que startups e empresas de tecnologia permanecem por mais tempo no mercado privado e concentram parte relevante de sua valorização antes de chegar à Bolsa. O movimento ganhou força com o avanço de setores como inteligência artificial, chips, defesa, automação e infraestrutura espacial.

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Empresas como SpaceX e OpenAI são exemplos dessa dinâmica. No caso dessas companhias, grande parte do processo de captação e valorização ocorre antes de uma eventual abertura de capital.

A modalidade não oferece a liquidez diária ou a formação de preços característica das ações negociadas em Bolsa. O eventual retorno depende do desempenho da empresa e de acontecimentos como novas rodadas de investimento, aquisições ou uma abertura de capital.

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“A comparação com uma ‘B3 das startups’ ajuda a explicar a concentração das oportunidades em um único ambiente, mas não muda a natureza do investimento”, diz Paulo Tomazela, CEO da Bossa Invest. Segundo ele, o investidor deve avaliar fatores como modelo de negócio, governança, uso dos recursos e riscos da operação antes de investir.

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