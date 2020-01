Boris Sapocznik, o tubarãozinho do mercado financeiro

É bastante provável que, nas mãos de um garoto comum de 12 anos de idade, um envelope recheado com 4 mil reais se transformasse rapidamente em objetos do desejo adolescente: videogames, tênis tunados, camisetas de marcas de skate. Mas o paulistano Boris Sapocznik, definitivamente, não era um garoto comum quando tinha os seus 12 anos. Ao receber aquela bolada de seus familiares como presente de aniversário, Sapocznik decidiu investir tudo em ações na bolsa de valores. O dinheiro evaporou. Contudo, em lugar de um desestímulo, o revés funcionou como uma vigorosa lição — e um irresistível atrativo para levá-lo ao mundo das finanças. A partir dali, o adolescente passou a juntar a mesada e qualquer trocado que conseguisse dos parentes.

Com cautela, desenhou uma estratégia que lhe possibilitasse diversificar os investimentos. Além de aplicar em ações, resolveu colocar outra parte dos recursos no tesouro direto e renda fixa. Deu certo. O hobby ficou sério e hoje, quase oito anos depois, Sapocznik é o presidente da FGV Finance, braço da Fundação Getulio Vargas que ensina estudantes a navegar nos labirintos dos mercados financeiros. “Tive influência do meu pai, que é empresário, porém eu mesmo sempre fui muito determinado”, diz ele.

Aos 16 anos, o jovem foi convidado por dois colegas mais velhos para abrir numa casa de investimentos. O trio alugou um escritório em São Paulo e a aventura virou uma obsessão. “Eu operava o dia todo; chegava passar o recreio inteiro fazendo isso”, conta Sapocznik. Diante da preocupação dos pais, o rapaz deu fim ao negócio para se concentrar no vestibular. Atualmente, no quinto período do curso de economia da FGV, o adolescente divide seu tempo entre os investimentos pessoais e a instituição que comanda. Ele não revela o quanto já ganhou na compra e venda de papéis, todavia admite que movimenta uma carteira com valores significativos.

Por dever do ofício, Sapocznik tem contato com executivos dos maiores bancos e corretoras do país, e frequentemente é muito bem acolhido. No entanto, para quem o considera um novato, ele recomenda outra de suas paixões: a matemática: “Apesar de novo, estou no mercado há oito anos. Sei que tenho um longo caminho a trilhar, mas não sou um iniciante”. Não é mesmo.

Publicidade

Publicado em VEJA de 8 de janeiro de 2020, edição nº 2668