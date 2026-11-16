O Brasil passa por um aumento expressivo do número de turistas chineses no país, impulsionado pela isenção de vistos. Foram 151 mil visitantes vindos da China entre janeiro e outubro, o que representa um contingente 80,8% maior do que o registrado nos mesmos meses de 2025. A alta procura por destinos brasileiros não se restringe aos chineses. A chegada de turistas colombianos e mexicanos cresceu 23,9% e 20,7%, respectivamente, no mesmo período. Viajantes europeus também estão mais comuns, com aumento principalmente do número de portugueses (+19,4%), holandeses (+19,2%), espanhóis (+17,1%) e britânicos (+10,5%) que vieram ao Brasil nos primeiros 10 meses de 2026, contra o mesmo período do ano passado. Os dados são do Ministério do Turismo e foram obtidos com exclusividade por VEJA.

O ministro da pasta, Gustavo Feliciano, projeta 9 milhões de turistas internacionais no país neste ano, mesmo contingente recorde atingido no ano passado. “Esse aumento mostra que o turismo brasileiro está consolidado no mundo”, diz. Com 1,4 bilhão de habitantes, a China ajuda nessa avaliação. “A isenção de visto foi um passo importante para aproximar ainda mais os turistas chineses das experiências que o Brasil tem a oferecer”, conclui o ministro. Hoje, apenas 2% dos turistas internacionais são chineses, ou seja, há espaço para mais crescimento, segundo o ministério.