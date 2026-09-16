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Bolsonaro x Lula: saiba em qual governo os investidores lucraram mais

Levantamento aponta que a Faria Lima ganhou mais no 3° mandato do presidente Lula; entenda

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 14h39 | Atualizado em 16 set 2026, 14h54
Bolsonaro pode usar em 2026 a mesma estratégia política usada pelo seu principal adversário, Lula, durante as eleições de 2018
A inflação no governo Bolsonaro ficou em 26,93%. Já no governo Lula 3, a inflação ficou em 17,9% (Evaristo Sa/AFP/Marcos Corrêa/PR/Reprodução)
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O terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra, até agora, rentabilidade superior à observada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em diferentes classes de investimentos, segundo levantamento da Elos Ayta divulgado nesta quarta-feira, 16.

De acordo com o levantamento, o Ibovespa acumulou alta de 69,96% no governo Lula 3, contra 24,86% durante a gestão Bolsonaro. O índice de dividendos (IDIV) também apresenta desempenho superior no governo petista: 82,78%, ante 51,51% no período bolsonarista.

A diferença também aparece na renda fixa. O CDI, referência para diversas aplicações financeiras, acumulou rentabilidade de 57,46% no governo Lula 3, contra 27,79% no governo Bolsonaro.

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O desempenho do CDI, porém, está diretamente relacionado à trajetória da taxa básica de juros, a Selic. Durante o governo Lula 3, a taxa permaneceu em patamares elevados por um período prolongado, o que aumentou a remuneração de investimentos pós-fixados atrelados ao indicador. O cenário de juros altos, por outro lado, também encarece o crédito para empresas e famílias.

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O único ponto que Bolsonaro conseguiu superar o Lula 3 foi na inflação. A inflação no governo Bolsonaro ficou em 26,93%. Já no governo Lula 3, a inflação ficou em 17,9%.

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Investimentos no exterior

O governo Bolsonaro registrou desempenho superior para alguns ativos negociados em moeda estrangeira. O dólar acumulou valorização de 34,66% no governo Bolsonaro, enquanto a moeda americana acumula queda de 1,32% desde janeiro de 2023.

O euro também avançou nos dois períodos, mas em ritmos diferentes. A moeda europeia subiu 25,47% durante o governo Bolsonaro e 6,71% no governo Lula 3.

O bitcoin apresentou a maior diferença entre os ativos analisados. A criptomoeda acumulou alta de 495,58% entre 2019 e 2022, contra avanço de 342,86% desde o início do terceiro mandato de Lula.

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O levantamento da Elos Ayta considera o período completo de quatro anos do governo Bolsonaro, de 2019 a 2022. Para Lula 3, os cálculos vão de janeiro de 2023 até 15 de setembro de 2026, último dia de mercado antes da divulgação do estudo. Veja o levantamento completo a seguir.

Gráfico de barras comparando a rentabilidade percentual de aplicações financeiras nos governos Bolsonaro (barras verdes) e Lula 3 (barras azuis). Bitcoin, BDRX e IDIV mostram as maiores rentabilidades, com Bitcoin atingindo 495,58% (Bolsonaro) e 342,86% (Lula 3). Outras aplicações incluem Ibovespa, CDI, IMA Geral, IHFA, Poupança, IFIX, IPCA, Small Caps, Euro PTAX e Dólar PTAX. O Dólar PTAX apresenta rentabilidade negativa de -1,32% no governo Lula 3
Aplicações Governo Bolsonaro e Lula 3 (Elos Ayta/Reprodução)
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