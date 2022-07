Bolsonaro tem novo trunfo eleitoreiro com consignado no Auxílio Brasil

O Senado aprovou nesta quinta-feira, 7, a medida provisória que libera crédito consignado para os beneficiários de programas de transferência de renda, como o Auxílio Brasil e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), e aumenta a margem da renda que pode ser comprometida com esses empréstimos.

A medida visa facilitar o acesso a crédito da população de baixa renda, uma das mais afetada pela corrosão da renda pelo efeito inflacionário. Segundo o governo, havia uma necessidade iminente de facilitar o crédito para essas famílias que muitas vezes recorrem a empréstimos informais e até mesmo arriscados, no caso de agiotas. O texto também eleva o valor da renda que pode ser comprometido com o empréstimo. A margem que pode ser comprometida varia de 35% a 40%, dependendo de cada programa de transferência de renda. Para os beneficiários do Auxílio Brasil, o limite é de até 40%. Para os aposentados e pensionistas do INSS, a margem sobe para 45%.

De acordo com o texto, as parcelas do empréstimo serão descontadas do valor do benefício pelo governo. Porém, a medida vem recebendo críticas pelo potencial de endividamento dessa população. Embora o crédito consignado seja uma linha mais barata, aumentar essa régua pode ter efeito rebote de aumentar a inadimplência em meio a alta dos preços e queda da renda. O texto isenta a União de responsabilidade sobre a dívida contraída.

A proposta deve injetar cerca de 77 bilhões de reais na economia, segundo estimativa do governo. A aprovação acontece junto com a da PEC das Bondades, que também aumenta os benefícios sociais, estourando o teto de gastos em mais de 40 bilhões. A proposta ganhou celeridade a menos de quatro meses para as eleições em um uma tentativa desesperada de Bolsonaro de obter vantagens com o eleitorado. A MP foi encabeçada pelo presidente Jair Bolsonaro em março deste ano e segue agora para sua sanção.