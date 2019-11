Bolsonaro diz que país negocia com todos: ‘Não entro em guerra comercial’

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 14, que o Brasil não vai se envolver em guerra comercial, em referência às disputas entre Estados Unidos e China. Na véspera, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o país estuda acordo de livre comércio com chineses, adversários comerciais dos EUA.

Segundo o presidente, o Brasil não tem restrições de parceiros no comércio internacional. “Não entro nessa guerra comercial. O Brasil faz comércio com o mundo todo”, disse o presidente, em breve entrevista no Palácio da Alvorada, ao ser questionado sobre críticas de China e Rússia sobre a atuação comercial protecionista dos EUA.

Na véspera, no encerramento do Fórum Empresarial dos Brics, Bolsonaro afirmou que o Brasil está fazendo seu dever de casa para se tornar um mercado cada vez mais atrativo para os investimentos estrangeiros e quer se abrir para o mundo.

O presidente afirmou ainda que a reunião desta semana em Brasília do Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, parece um encontro de “velhos amigos”. Destacou, sem dar detalhes: “Boa coisa já está vindo”.

(Com Reuters)