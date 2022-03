Como a ânsia em baixar o preço da gasolina une Bolsonaro e Lula

Em meio à vontade do governo de encontrar uma solução para a disparada do preço dos combustíveis, o Senado debruça-se, nesta quarta-feira, 9, sobre dois projetos para tentar conter o avanço dos preços da gasolina e do diesel. O presidente Jair Bolsonaro mobilizou as bases para as discussões em torno de dois textos relatados pelo senador petista Jean Paul Prates (RJ) que pretendem amenizar as altas dos preços. A situação já não era fácil, tanto que Bolsonaro vem desde o ano passado soltando críticas à Petrobras. Porém, o confronto inventado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, e as corretas, porém dolorosas, sanções aplicadas à autocracia que comanda pioraram a situação. Com o petróleo atingindo altas históricas, o governo está envolvido com o projeto do PT.

O primeiro projeto de Prates envolve a adoção da chamada cobrança monofásica do ICMS sobre combustíveis — as alíquotas incidiriam em apenas uma das fases da produção dos combustíveis. O outro projeto estabelece um fundo, abastecido com valores oriundos da própria oscilação do preço do petróleo, para subsidiar os preços em momentos de maior pressão.

As duas matérias são de interesse do governo e do PT. Como mostrou reportagem de VEJA, um antes ressabiado ministro da Economia, Paulo Guedes, agora, repete a linha de raciocínio para defender políticas de controle do preço dos combustíveis, que nem de longe cabem na agenda que ele defendia. A resistência de Guedes a projetos deste tipo mudou com a escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia. A proposta é defendida com unhas e dentes pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que diuturnamente ataca a atual política de preços da Petrobras, cujas práticas são atreladas ao mercado internacional. À frente nas pesquisas, se o projeto for para frente e se, de fato, sagrar-se vitorioso nas eleições em outubro, será Lula que surfará nas delícias das baixas dos preços — ou nas algúrias da escalada inflacionária.

Curiosamente, não é a primeira vez que o ministro depende ou embarca em projetos da oposição para tentar conjugar apoio a matérias que julga fundamentais. Em agosto, o ministro Paulo Guedes chegou a procurar a oposição para conseguir avançar com as alterações que pretendia fazer no projeto que alterava os ditames da cobrança do Imposto de Renda.