Bolsonaro fala de jet ski a fake news em leilão do 5G

O Governo Federal e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) realizaram nesta quinta-feira, 04, a cerimônia de abertura do leilão do 5G, que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, o presidente da Anatel, Leonardo de Morais e outras autoridades. O leilão será realizado entre esta quinta-feira, 4, e a sexta. A disputa envolve 15 empresas, sendo que cinco delas já atuam na área de telecomunicações no Brasil: Vivo, Claro, Tim, Algar Telecom e Sercomtel. Os vencedores dos lotes leiloados vão sendo anunciados durante todo o dia de hoje até esta sexta-feira, 05, quando se encerra o leilão. A primeira faixa arrematada, da frequência de 700 MHz, foi vencida pela Winity II Telecom, no valor de 1,427 bilhões de reais.

A segunda faixa de radiofrequência de 3,5 GHz, licença nacional, foram arrematadas pela Claro por 338 milhões, Telefônica por 420 milhões de reais, e Tim por 351 milhões de reais.

Durante a cerimônia, Bolsonaro pouco falou sobre os benefícios do 5G para a sociedade. O seu discurso se ateve a jet skis e turismo hidroviário na Amazônia, ataques à imprensa e questionamentos sobre os vieses ideológicos no sistema educacional. “Em uma das minhas idas para a Amazônia, eu e Fábio Faria passamos em duas comunidades indígenas. O que eles pediram pra nós? Pediram internet. Quando gente começar a ver nossos irmãos indígenas com internet, eles vão começar a fazer matéria e mandar para fora. Não vai ser mais aquela fábrica de fake news que nós temos aqui no Brasil, o pessoal sabe onde funciona essa fábrica, difamando nossa pátria”, disse Bolsonaro ao comentar sobre uma pergunta que recebeu de uma criança quando esteve recentemente na Itália se a “Amazônia ainda estava queimando”.

Bolsonaro ainda discursou sobre as dificuldades de antigamente sem o acesso a internet e indagou: “Quanta facilidade tecnológica a juventude tem hoje e por que nosso ensino vai indo mal? É questão ideológica, a gente vai vencendo devagar. Não temos que ter militante em nenhum lugar”, disse.

O ministro Fábio Faria falou sobre o potencial impulsionador que o 5G deve trazer para a economia e agradeceu ao presidente e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, pela realização de um leilão não arrecadatório. Segundo Faria, o dinheiro do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST), que existe há mais de 20 anos, nunca foi utilizado para investimento em telecomunicações. “Por isso temos esse deserto digital. O governo Bolsonaro abriu mão de 50 bilhões de reais que poderia entrar no caixa”, disse Faria.

O ministro também destacou que essa foi a missão dada pelo presidente quando ele assumiu o cargo no Ministério, levar internet para todos. “Quando Bolsonaro foi eleito, foi graças à internet, porque nenhum meio de comunicação levava a candidatura de Bolsonaro a sério. Com um celular na mão, ele conseguiu falar com todo o Brasil”, disse. Segundo o ministro, a pasta já levou internet para 9 milhões de pessoas, reduzindo o número de 48,5 milhões para 39,5 milhões que ainda não estão integradas ao universo digital. Ainda segundo o ministro, o Brasil vai ser primeiro país da América Latina a ter o 5G e vai virar um “hub de inovação para receber investimentos e exportar a tecnologia para vários países”.

A 5G, a quinta geração de internet móvel, pode ser cem vezes mais veloz que o 4G. A previsão é que o leilão movimente 50 bilhões de reais para viabilizar a cobertura 5G em todas as capitais do país até julho de 2022, garantir internet móvel em toda a rede pública e ampliar a rede 4G para cidades ainda não cobertas pela tecnologia.

O leilão da 5G será ofertado em quatro lotes de frequências, divididos nas seguintes faixas: 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz. Os dois primeiros espectros (700 MHz, 2,3 GHz) serão usados para ampliar a cobertura em cidades que ainda não contam com a tecnologia 4G e as demais (3,5 GHz e 26 GHz) são redes exclusivas de 5G com capacidade de transmissão de altíssima velocidade. Segundo o Ministério das Comunicações, o edital possui metas fixadas ano a ano e prevê cobertura em todas as cidades do país até 2028.

A licitação ainda exige dos vencedores investimentos na expansão da infraestrutura de fibra óptica na região Amazônica, estruturação da rede privativa de comunicação da administração pública federal e a entrega de kits de televisão para famílias de baixa renda do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

A 5G é considerada um marco tecnológico, que vai viabilizar inovações e impulsionar o desenvolvimento de tecnologias dignas de ficção científica, como carros autônomos, experiência de comunicação por realidade virtual com pessoas em outros lugares (metaverso), casas e eletroeletrônicos inteligentes e automatizados, etc. “Quando associado a outras tecnologias como Cloud, Inteligência Artificial, Edge Computing e outros, a 5G também abrirá um espaço para inovações e desenvolvimento de aplicações que sequer existem hoje”, diz a Accenture. A tecnologia também vai melhorar a experiência dos usuários com a navegabilidade: a latência, que é o tempo de resposta para transmissão de dados, será reduzida dramaticamente, de cerca de 50 milissegundos no 4G para menos de 1 milissegundo no 5G.