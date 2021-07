Bolsonaro entrega medalha Oswaldo Cruz a Paulo Guedes, Michelle e aliados

O ministro da Economia, Paulo Guedes, está entre os 12 ministros do governo de Jair Bolsonaro homenageados com a Medalha de Mérito Oswaldo Cruz, honraria destinada originalmente a personalidades com atuação de destaque para a saúde dos brasileiros, seja no campo das atividades científicas, educacionais, culturais e administrativas.

A homenagem carrega o nome de Oswaldo Cruz, médico, epidemiologista e fundador do Instituto Oswaldo Cruz, porém, os critérios que unem os laureados estão mais relacionados à lealdade ao presidente do que a méritos na área da saúde e do combate à pandemia da Covid-19.

Ao todo, são 24 homenageados, entre eles a própria esposa do presidente, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, e Célio Faria Júnior, chefe do gabinete pessoal da Presidência. Há ainda Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, Fábio Faria, das Comunicações, e Carlos Alberto França, das Relações Exteriores, além de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados.

O feito está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 28.