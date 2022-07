Bolsonaro dobra primeiro pagamento do Pix Caminhoneiro

O benefício assistencial no valor de 1.000 reais aos caminhoneiros, parte do pacote das bondades eleitorais do presidente Jair Bolsonaro (PL), começa a ser pago no próximo dia 9 de agosto. E, no primeiro Pix para os caminhoneiros, o dinheiro virá em dobro. Segundo calendário divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência, responsável pela operacionalização do benefício, serão depositados 2.000 reais, referentes aos meses de julho e agosto. Segundo colocado nas pesquisas, Bolsonaro aposta nos benefícios assistenciais aprovados pelo Congresso Nacional para conseguir aumentar sua intenção de voto entre os eleitores que já fizeram parte de sua base de apoio, como os caminhoneiros, e entre os mais pobres, que recebem o Auxílio Brasil.

De acordo com a pasta, o programa, oficialmente batizado de BEm Caminhoneiros (Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Carga), terá cadastro de profissionais que foi repassado pela ANTT ao órgão e está sendo processado pela Dataprev. Cerca de 870.000 caminhoneiros são cadastrados na autarquia e devem receber as parcelas. O benefício também será pago na segunda quinzena dos meses subsequentes, de setembro a dezembro, liberando 1.000 reais por parcela. Vale lembrar que os motoristas de caminhão compuseram uma das importantes bases de apoio de Bolsonaro na campanha presidencial que o levou ao Planalto em 2018, logo após a greve da categoria. A lua de mel entre os caminhoneiros e Bolsonaro, no entanto, durou pouco, e a relação entre a categoria e o presidente se desgastou ainda mais com os seguidos aumentos nos valores do diesel.

O calendário deverá ser seguido igualmente para o pagamento do benefício aos taxistas, também previsto na PEC das Bondades. No entanto, será necessário um cadastro dos motoristas junto às prefeituras para processar o pagamento. O Ministério do Trabalho e Previdência projeta que o valor do benefício também seja de parcelas mensais de 1.000 reais aos taxistas, mas diz que os pagamentos podem cair de acordo com o número de habilitados. Isso ocorre porque a emenda constitucional não determinou o valor do benefício, como fez com os caminhoneiros, e sim o limite global de gastos com o programa, que é de 2 bilhões de reais até o fim deste ano.

Adiantamento do Auxílio Brasil

Além do pagamento dobrado para os motoristas, outra parte da PEC das Bondades deve chegar antes do previsto aos beneficiários. O governo federal adiantou em cerca de dez dias o calendário do Auxílio Brasil. A partir de agosto, o benefício sobe de 400 para 600 reais e deve pagar esse montante até 31 de dezembro, quando se encerra o estado de emergência decretado pela emenda constitucional. O pagamento do benefício é feito conforme o número do NIS. O adiantamento foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 25.