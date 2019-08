Bolsonaro: Caixa fará anúncio histórico sobre crédito imobiliário na terça

Em participação durante live do presidente Jair Bolsonaro em redes sociais nesta quinta-feira 15, o presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Pedro Guimarães, disse que o banco apresentará uma novidade “revolucionária” a respeito de créditos imobiliários, que será anunciada na próxima terça-feira 20. Bolsonaro pediu que fossem antecipados alguns detalhes do novo modelo, descrito como “histórico” por ambos, mas não houve maior aprofundamento.

“A gente vai mudar a história do crédito imobiliário, mas quem vai anunciar os detalhes serão o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes na terça”, disse Guimarães, antes de antecipar que a novidade valerá apenas para novos contratos. “A gente não pode mexer nos contratos antigos, mas vai gerar bastante demanda, bastante emprego. Será algo revolucionário”.

Mais cedo, o banco havia comunicado que lançará, em breve, linhas de crédito imobiliário com custo indexado ao IPCA, o índice oficial que mede a inflação.

Na mesma live desta quinta-feira, Guimarães, anunciou a possibilidade dos caminhoneiros renegociarem suas dívidas com o banco. Dívidas de cartão de crédito e outras despesas, como financiamento imobiliário, vão poder ser renegociadas

“A caixa já tem uma renegociação com 3 milhões de pessoas, de até 90% de desconto. Seiscentas mil pessoas evitaram de perder suas casas. […] Temos um volume significativo de caminhoneiros que também podem evitar de perder suas casas a partir de negociação que já tínhamos e ampliamos para os caminhoneiros”, disse Guimarães. O anúncio foi feito durante live do presidente Bolsonaro, transmitida em sua conta no Facebook.

Ele acrescentou que a renegociação é para crédito na CEF. Para casos de crédito no Banco do Brasil ou Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Caixa precisaria negociar com os bancos. Bolsonaro acrescentou que estão ocorrendo conversas com esses dois bancos para repetir as negociações também nessas instituições.

(Com Agência Brasil)