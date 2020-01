Bolsonaro autoriza adesão ao acordo que abre licitação a estrangeiros

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 23, que autorizou a adesão do Brasil ao Acordo de Compras Públicas (GPA), da Organização Mundial do Comércio (OMC). No Twitter, o presidente afirmou que a participação do país no tratado será uma forma de “respeitar o dinheiro do pagador de impostos” e buscar “licitações mais transparantes”.



O Acordo de Compras Públicas exige um tratamento isonômico dos países signatários a empresas estrangeiras interessadas em participar de licitações e concorrências públicas. A futura adesão havia sido anunciada na terça-feira pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, durante participação no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Segundo Guedes, essa é uma oportunidade para abrir a concorrência, atrair investidores estrangeiros e diminuir a corrupção em licitações de obras públicas.

– Autorizei o início da acessão do Brasil ao Acordo de Compras Públicas da OMC. Em respeito ao dinheiro do pagador de imposto, buscaremos licitações mais transparentes e com ampla concorrência internacional, abrindo ainda um mercado de USD 1,7 trilhão/ano p/ empresas brasileiras. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 23, 2020

O GPA prevê a abertura do mercado de compras governamentais na área de bens e serviços e em obras de construção civil. Um mercado, de acordo com o próprio comitê do GPA, que movimenta 1,7 trilhão de dólares, montante ao qual Bolsonaro se referiu.

Publicidade